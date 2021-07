DOAR O VICTORIE LA OLIMPIADĂ PENTRU ECHIPA DE BASCHET 3X3 A ROMÂNIEI

Echipa feminină olimpică a României a înregistrat în această dimineață prima victorie din cadrul turneului de baschet 3×3 de la Jocurile Olimpice – Tokyo 2020, Acvilele reușind să depășească foarte clar selecționata similară a Mongoliei, cu scorul de 22-14, în cel de-al cincilea joc susținut pe terenul din incinta „Aomi Urban Sports Park”. Astfel, baschetul românesc a spart gheața la Jocurile Olimpice și și-a trecut în cont primul succes din istoria participărilor olimpice. Marți dimineața, de la ora 11:00, Acvilele vor susține ultima partidă din faza inaugurală, urmând să întâlnească puternica selecționată a Franței.

Terenul special amenajat în „Aomi Urban Sports Park” a găzduit începând de sâmbătă dimineață meciurile din faza inaugurală a turneelor de baschet 3×3 din cadrul Jocurilor Olimpice – Tokyo 2020, echipa olimpică a României fiind prezentă în întrecerea feminină alături de alte șapte selecționate: SUA, Italia, China, Japonia, Mongolia, Franța și Rusia (echipa rusă va evolua sub drapelul Comitetului Olimpic din Rusia). Conform FIBA, cele opt echipe olimpice feminine prezente la Tokyo se confruntă după sistemul fiecare cu fiecare, în perioada 24-27 iulie 2021.

Echipa feminină olimpică a României, în formula de joc cu Gabriela Mărginean, Ancuța Stoenescu, Sonia Ursu și Claudia Cuic, a trecut prin emoțiile primei participări la Jocurile Olimpice și a capotat în primele două zile de concurs în fața echipelor Chinei, Japoniei, Italiei și SUA.

Acvilele au întâlnit Mongolia iar la finalul confruntării au simțit gustul dulce al unei victorii la Jocurile Olimpice. După un meci dominat destul de clar de Mărginean (5 p), Ursu (6 p), Stoenescu (5 p) și Cuic (6 p), România s-a impus cu scorul de 22-14. Astfel, baschetul românesc a spart gheața la Jocurile Olimpice și și-a trecut în cont primul succes din istoria participărilor olimpice, 26 iulie urmând să rămână o zi de referință.

Tot astăzi, Acvilele au cedat în fața selecționatei ruse care evoluează sub drapelul Comitetului Olimpic din Rusia, cu scorul de 12-21.

Marți, de la ora 11, România va întâlni Franța în ultimul meci din faza inaugurală.

Reamintim că, după disputarea tuturor meciurilor din faza inaugurală, primele două clasate acced direct în semifinalele olimpice iar echipele clasate pe locurile 3-6 vor juca în sferturile de finală. Sferturile de finală sunt programate să se desfășoare în data de 27 iulie 2021, de ora 14:30 (locul 4 vs. locul 5) și de la ora 15:50 (locul 3 vs. locul 6). Semifinalele vor avea loc în data de 28 iulie 2021, de la ora 11:00 și de la ora 12:10, iar finalele se vor disputa în aceeași zi, astfel: finala mică (de la ora 14:45) iar finala (de la ora 15:55).

Mai jos vă prezentăm rezultatele înregistrate și statisticile: China – România – 21-10

România – Japonia – 8-20

România – Italia 14-22 R

omânia – SUA 11-22

Mongolia – România 14-22

România – Rusia (Comitetul Olimpic din Rusia) 12-21