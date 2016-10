DJ 711 C, sector DN 71-Băleni-Nucet a fost modernizat

Share This





















Alte două investiţii cu finanţare pe OG 28, ce privesc modernizarea drumurilor judeţene din judeţ, au fost finalizate şi inaugurate. S-au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean ce asigură legătura între localităţile Băleni şi Nucet, DJ 711 C, sector DN 7-Nucet-Băleni.

Valoarea totală a proiectului este de 4.036.718 lei, iar banii sunt asiguraţi prin OG 28/2013. Lucrările de reabilitare şi modernizare a DJ 711 C, sector DN 71-Nucet-Băleni au început în anul 2014 şi au fost finalizatate acum. Investiţia prevede 4,6 km de drum asfaltat. S-a făcut şi o vizită în teren la care au participat preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu, vicepreşedintele CJ, Corneliu Ştefan, directorul LDP, Cristian Avanu, primarul comunei Nucet, Luisa Bărboiu, Oana Vlăducă şi alţi invitaţi.

Modernizarea acestui drum judeţean este importantă atât pentru localitatea Băleni, cât şi pentru comunele Finta şi Dobra, fiind practic „puntea de legătură” a celor trei localităţi cu Drumul Naţional 71. Lucrările de asfaltare au fost realizate de SC Lucrări Drumuri şi Poduri.

S-a finalizat şi modernizarea DJ 711B Racoviţa-DN 71

DJ 711B, aflat pe zona administrativă a localităţii Bucşani, drum ce face legătura satului Racoviţa cu DN 71 a fost reabilitat şi modernizat. Obiectivul este finanţat prin Ordonanţa de Guvern nr. 28/2013. Investiţia are o valoare de 4.416.181 lei şi a fost executată de SC LDP. Drumul are o lungime de 5,5 kilometri. Şi la acest obiectiv s-a făcut o vizită de lucru în teren.

În ultimele trei săptămâni, trei investiţii importante cu finanţare pe OG 28 privind infrastructura rutieră judeţeană au fost finalizate.