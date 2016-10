DJ 702G loneşti – Pătroaia Deal, o altă investiţie finalizată şi inaugurată. LDP Dâmboviţa a executat lucrările de reabilitare şi modernizare

Share This





















O altă investiţie importantă a fost finalizată şi inaugurată în zona de sud a judeţului Dâm-boviţa. Este vorba despre DJ 702G loneşti – Pătroaia Deal, drum de legătură cu judeţul Argeş. S-a realizat reabilitarea şi modernizarea DJ 702G loneşti -Pătroaia Deal, pe o lungime de 7,47 kilometri, realizate cu fonduri de la Guvernul României, pe Ordonanţa 28. Constructorul este S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa. lnvestiţa s-a realizat atât pe raza comunei Petreşti – 2,1 kilometri, diferenţa fiind pe raza comunei Crângurile. Valoarea totală a investiţiei este de 8.442.276 lei. La inaugurare au fost prezenţi: preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, directorul general de la LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu, consilierul judeţean Alin Manole, consilierul judeţean Luisa Greaca, consilierul local de la Găeşti, Fănuţ Costea, Oana Vlăducă, şi foarte mulţi localnici. „Am vrut să marcăm finalizarea acestui drum pentru că vreau să ştiţi că acest drum este făcut de CJ Dâm-boviţa. Sunt prea mulţi cei care-şi asumă munca altora. Drumul are 7,4 km, ne-a costat 8.442.276 lei… Este important pentru toată lumea din zonă dar şi pentru Mănăstire. Am în lucru proiectul de reabilitare a podului vechi, ăla pe care circulaţia este întreruptă. Il vom proiecta anul acesta şi-l vom face anul viitor. Totodată, anul viitor vom începe lucrările de asfaltare prin Voia până la pod şi de la pod până la legătura cu autostrada”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

DJ 702G loneşti – Pătroaia Deal l este important pentru că ne asigură legătura de la Pe-treşti, prin Pătroaia, cu localităţile din judeţul Argeş, deci iată încă o intrare/ieşire din judeţ pe care a finalizat-o CJ Dâmboviţa, din cele 27 pe care le are judeţul Dâmboviţa.