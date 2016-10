DJ 702 G Pătroaia Deal-loneşti, 7,47 km de drum judeţean modernizat

Share This





















In zilele ce urmează, mai multe investiţii privind infrastructura judeţeană vor fi finalizate şi inaugurate. În primul rând preşedintele CJ, Adrian Ţuţuianu a vorbit despre amplele lucrări realizate pe drumurile din zona montană dâmboviţeană.

„Am fost zilele acestea în zona montană şi am satisfacţia că ultimul sector de drum licitat Zănoaga- Piciorul Babelor şi coada Lacului Bolboci este gata, îl vom inaugura în maximum două săptămâni. Am satisfacţia că se lucrează şi pe sectorul DJ 713-DJ 714 şi din discuţiile cu constructorul a rezultat că dacă vremea va permite, la sfârşitul lunii octombrie lucrările se vor finaliza. Din păcate va rămâne nerezolvat sectorul Dichiu-Zănoaga unde sunt 3 km de drum unde sunt necesare mai multe poduri, ele nu au fost confecţionate, drept pentru care lucrările pe acest sector vor fi finalizate anul viitor. Tel Drum ne-a dat şi nu ne-a luat. La final o să vin exact cu valoarea sponsorizării oferită de Tel Drum şi mai mult, curtea salvamont a început să arate aşa cum trebuie”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Nu în ultimul rând preşedintele CJ a anunţat că va fi inaugurat şi DJ 702 G Pătroaia Deal-Ioneşti, 7,47 km de drum judeţean modernizat. Lucrarea a fost realizată de LDP.

„Vineri, inaugurăm sectorul de drum DJ 702 G Pătroaia Deal-Ioneşti, 7,47 km de drum judeţean modernizat. Practic am realizat legătura de Ioneşti-Petreşti până în judeţul Argeş… lucrarea ne-a costat 8.443.276 de lei. Vom mai inaugura lucrări executate pe o distanţă de 1 km pe DJ 702 D Viişoara -Mogoşeşt, 4,6 KM Băleni-Nucet…”, a mai spus mai spus Adrian Ţuţuianu.

Infrastructura judeţeană rămâne o prioritate pentru conducerea CJ Dâmboviţa.