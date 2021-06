Distribuţie Energie Electrică România. COMUNICAT DE PRESĂ. Companiile de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica au realizat investiţii de peste 4,2 miliarde lei în ultimii ani

Distribuţie Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica, continuă cel mai ambiţios program de investiţii în reţea la nivel naţional.

În anul 2020, DEER a realizat investiţii în proporţie de 100,5% faţă de planurile aprobate de ANRE. Astfel, valoarea totală a investiţiilor realizate şi puse deja în funcţiune a fost de 596 milioane lei, faţă de 593 milioane lei cât a fost planificat (202 milioane lei în zona Muntenia Nord, 190 milioane în zona Transilvania Nord şi 204 milioane în zona Transilvania Sud).

Totalul investiţiilor asumate şi realizate de companiile de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica, în intervalul 2018-2020, au depăşit valoarea de 2 miliarde lei, reprezentând de departe cele mai mari investiţii în rândul operatorilor de distribuţie. De altfel, după listarea din 2014, Grupul Electrica a devenit cel mai mare investitor în modernizarea şi retehnologizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, cu un total de peste

4.2 miliarde lei investiţi în perioada

2014-2020.

Cele mai importante investiţii au vizat îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie şi creşterea eficienţei operaţionale, prin modernizarea, automatizarea instalaţiilor, implementarea tehnologiilor moderne precum şi creşterea eficienţei energetice prin reducerea pierderilor în reţele.

Investiţiile record realizate în ultimii ani au dus la îmbunătăţirea principalilor indicatori de calitate ai serviciului de distribuţie a energiei electrice.

Amintim, cu titlu de exemplu, câteva lucrări de investiţii majore din zonele de distribuţie. Astfel, una dintre cele mai importante lucrări de investiţii din judeţul Cluj o reprezintă modernizarea Staţiei de transformare 110/20/10kV Nadăş, pusă în funcţiune în anul 1978. Au fost modernizate 4 celule de 110kV, 27 de celulele de medie tensiune, echipamente de protecţie şi automatizare la nivelul staţiei, şi s-au integrat în sistemul SCADA echipamentele noi. Din această staţie, prin reţele electrice de distribuţie de 10 kV şi 20kV, sunt alimentaţi consumatori casnici, comerciali şi industriali din oraşul Cluj-Napoca. Investiţia a fost finalizată la data de 25.08.2020, valoarea lucrărilor a fost de 8,21 milioane

lei.

O altă lucrare de investiţie a fost realizată în judeţul Mureş în Staţia 110/6 kV Corunca. Prin investiţia efectuată s-a obţinut creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor şi s-a mărit capacitatea de racordare de noi utilizatori, localitatea Corunca fiind într-o continuă dezvoltare. Valoarea lucrărilor realizate a fost de

7.3 milioane lei.

Un alt proiect important de investiţii de modernizare şi integrare în sistemul SCADA s-a derulat în staţia 110/20kV Sătuc din judeţul Buzău. Staţia de transformare 110/20kV Sătuc a fost pusă în funcţiune în anul 1975 şi deserveşte atât consumatori industriali cât şi consumatori casnici din zona de nord a judeţului Buzău. Având în vedere uzura echipamentelor electroenerget-ice, dar şi dezvoltarea zonei deservite ce a dus la creşterea consumului de energie electrică, s-a impus modernizarea staţiei de transformare, astfel încât să fie asigurate standardele de siguranţă în exploatare şi creşterea eficienţei în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. Investiţia s-a ridicat la suma de 9,17milioane lei.

Pentru anul 2021, planul de investiţii al DEER rămâne unul ambiţios, investiţiile planificate din surse proprii cumulând aproximativ 639 mil lei cheltuieli planificate, dintre care aproximativ 28% vizează lucrări de eficienţă energetică, 22% lucrări pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie (continuitatea în alimentare şi calitatea energiei) şi 27% lucrări pentru crearea condiţiilor de racordare a consumatorilor.

În plus, faţă de planul anual de investiţii aprobat, fiecare operator de distribuţie are obligaţia legală de a finanţa realizarea instalaţiilor de racordare a clienţilor casnici precum şi a clienţilor finali noncasnici a căror instalaţie de racordare este mai mică de 2500 metri.

Pentru orizontul mediu, compania are în plan pe lângă continuarea modernizării infrastructurii de reţea, accelerarea digitalizării, dezvoltarea de canale alternative pentru interacţiunile cu utilizatorii, precum şi crearea unui mediu de lucru modern pentru angajaţi, prin implementarea conceptului de Distribuţie Digitală. Pe termen lung, proiectele companiei au în vedere orientarea către conceptul de smart grid, în linie cu trendurile din industrie.

