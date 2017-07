Disponibilitatea vaccinurilor prevăzute în Programul Naţional de Vaccinare

Share This





















In acord cu prevederile legale, Ministerul Sănătăţii derulează acest program naţional de sănătate publică într-o strânsă colaborare cu medicii de familie şi, pentru vaccinările din primele zile de viaţă ale nou-născuţilor, cu maternităţile.

Medicii de familie au obligaţia legală de a consilia părinţii privind vaccinările de rutină, asigurate prin programul Ministerului Sănătăţii în mod gratuit, pentru toţi copiii, dar şi asupra vaccinărilor recomandate, suplimentare, care nu sunt gestionate de Ministerul Sănătăţii.

Pentru anul în curs, Ministerul Sănătăţii a realizat toate demersurile legale şi administrative necesare în scopul derulării în condiţii optime a Programului Naţional de Vaccinare. La momentul actual, sunt încheiate contracte de furnizare pentru cinci din cele şapte vaccinuri din schemă de imunizare: BCG, hepatitic B pediatric, ROR, hexa-valent, tetravalent, cu asigurarea cantităţilor necesare pentru întregul an.

Conform contractelor agreate, până la mijlocul lunii iulie 2017, au fost şi sunt livrate către medicii de familie, prin intermediul direcţiilor de sănătate publică judeţene următoarele tranşe de vaccinuri:

– 520.800 doze de vaccin BCG;

– 235.000 doze de vaccin hexa-valent;

– 333.810 doze de vaccin ROR.

Pentru vaccinul ROR, livrarea se va realiza de către furnizor direct la sediul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti. Conform estimărilor oficiale, aceste doze vor fi suficiente pentru acoperirea necesarului de vaccin pentru minimum 6 luni, urmând ca, în funcţie de rata de consum din fiecare judeţ, cantităţile să fie suplimentate.

Pentru vaccinurile tetravalent şi hepatitic B, livrările de vaccin se vor realiza începând cu luna august. În prezent, în maternităţi se realizează vaccinarea antihepatită B pentru copii născuţi de mame cu hepatită B (care au antigen HBs pozitiv), existând un număr de 7.000 doze de vaccin hepatitic B pediatric cu această destinaţie, la nivelul maternităţilor şi a direcţiilor de sănătate publică judeţene.

In ceea ce priveşte stocurile de vaccinuri la nivel naţional, precizăm că centralizarea datelor de consum şi stocuri se realizează lunar, până la dată de 15 ale lunii pentru luna precedentă.

Prin urmare, la începutul lunii iunie, la nivelul României, existau următoarele cantităţi de vaccinuri:

– Vaccin hepatitic B -3.905 doze la maternităţi şi 3276 doze la nivelul DSP judeţene;

– Vaccin BCG – 43.560 doze la maternităţi şi 156.820 doze la nivelul DSP judeţene;

– Vaccin hexavalent – 29.223 la cabinetele medicilor de familie şi 13.477 doze la DSP judeţene;

– Vaccin tetravalent – 38274 doze la cabinetele medicilor de familie şi 12.909 doze la DSP judeţene; – Vaccin ROR – 61.1184 doze la cabinetele medicilor de familie şi 48.707 doze la DSP judeţene;

– Vaccin dT (diftero-tetanic) -7.682 doze la cabinetele medicilor de familie şi 462 doze la DSP judeţene.

Privitor la afirmaţiile recent apărute în spaţiul public legate de o aşa-zisa lipsă a vaccinului diftero-tetanic, dorim să facem două precizări de interes public:

Ministerul Sănătăţii şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia medicilor de familie şi a direcţiilor judeţene de sănătate publică un număr de peste 8.000 de doze de vaccin dT (diftero-tetanic). In eventualitatea în care aceste doze nu vor fi folosite în mod corespunzător, în beneficiul imunizării, Ministerul Sănătăţii va folosi toate instrumentele şi pârghiile legale pe care le are la dispoziţie pentru a remedia apariţia unor astfel de nereguli.

De asemenea, precizăm că acest tip de vaccin se administrează copiilor în vârstă de 14 ani şi reprezintă o vaccinare suplimentară – de rapel – pentru reîmprospătarea memoriei imunologice de a proteja organismul împotriva infecţiei prin dif-terie şi tetanos. Acest rapel se poate realiza pe parcursul întregului an la cabinetele medicilor de familie.