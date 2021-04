Dispensar medical modern la Nucet

Un dispensar medical modern va funcţiona din vară, în comuna dâmboviţeană Nucet, şi acest lucru este posibil, graţie implicării administraţiei locale care a reuşit să implemente un proiect cu finanţare prin PNDL.

În acest an, administraţia de la Nucet, condusă de primarul Luisa Bărboiu are pe lista de priorităţi, finalizarea a două investiţii majore pentru comunitate.

Este vorba despre realizarea unei grădiniţe în satul Nucet, investiţie ce se realizează cu finanţare prin POR. Aşa cum am spus noua grădiniţă din satul Nucet, se realizează prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”. Proiectul are o valoare totală de 2.202.888,08 lei. Acesta este ultimul obiectiv pe linie de învăţământ ce mai trebuie implementat la nivelul localităţii. Contribuţia administraţiei locale este de 845.000 lei, o contribuţie destul de mare şi va asigura toate utilităţile necesare funcţionării, noii unităţi şcolare. Se continuă investiţia şi la Dispensarul comunal unde contribuţia administraţiei locale este 200.000 lei. Dispensarul va fi finalizat în luna iunie a acestui an. Construcţia unui dispensar medical nou a venit dintr-o necesitate