DISPARE FC PUCIOASA?

FC Pucioasa, din Seria 6 a Ligii a 3-a, are probleme serioase din punct de vedere financiar, cu câteva zile înaintea debutului în noul sezon.

Va evolua miercuri, în Cupa României, dar dificultăţile cu banii dau mari bătăi de cap celor care se ocupă de destinele clubului.

Primarul localităţii Pucioasa, Constantin Ana, a precizat că fondurile primăriei sunt limitate, iar în momentul în care vor ajunge banii pentru buget, aceştia vor fi gestionaţi în funcţie de priorităţi.

Pucioasa are de primit un milion de lei, dar pentru că România are probleme destul de serioase din cauza pandemiei cu noul coron-avirus, o mare parte din sumă va fi trimisă, potrivit edilului, către spitalul suport COVID-19. Mai mult, Inspectoratului Şcolar a transmis că localitatea trebuie să asigure materialele de protecţie sanitară, după deschiderea şcolilor.

Constantin Ana, primar Pucioasa: „Primăria trebuie să asigure întâi cheltuielile de funcţionare”

Astfel, FC Pucioasa va primi/ nu va primi o parte din această sumă. Dacă la lua o parte din bani, nu se ştie cât şi dacă va fi suficientă pentru ca echipa să ducă la bun sfârşit campionatul.

„Probleme financiare sunt la nivelul întregii primării, nu doar la nivelul echipei de fotbal. Primăria Pucioasa a reprezentat un asociat serios pentru FC Pucioasa, dar în aceste momente există şi alte probleme cu care ne confruntăm. Aşteptăm 1.000.000 lei de la Guvernul României, bani pe care nu i-am primit până acum, pentru spitalul suport COVID-19, mai avem de plătit şi asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi.

Acum, am primit şi o adresă din partea Inspectoratului Şcolar, prin care ni se transmite să asigurăm materialele de protecţie sanitară. Astfel, cu tot regretul pentru echipa de fotbal,

Primăria Pucioasa trebuie să asigure întâi cheltuielile de funcţionare. Din păcate, am o mâhnire, pentru că majoritatea sponsorilor au fost aduşi la echipă de către mine, dar nu mai pot să mă descurc singur, cu toate aceste probleme legate de pandemie”, a spus primarul Constantin Ana pentru Jurnal de Dâmboviţa.

Nicu Croitoru, antrenorul de la FC Pucioasa, se teme de ce e mai rău. În acest moment planează un val de incertitudine asupra viitorului clubului, pentru că, a menţionat „principalul”, nu se ştie dacă echipa va primi bani de la autorităţile locale sau nu. În acest moment, clubul nu are nici măcar un sponsor lângă el.

„Sunt probleme financiare. Nu ştiu dacă Primăria Pucioasa îşi va retrage sprijinul financiar, nu ştiu exact ce se va întâmpla. Nu am făcut nici testele, asta este o problemă, în jurul echipei este o stare de incertitudine. Începe campionatul, vor fi mai multe cheltuieli. Deocamdată nu există niciun sponsor lângă echipă. În această perioadă s-a lucrat bine, sa format un lot bun, cu jucători interesanţi, dar nu depinde numai de noi. Ne-am pregătit bine, dar au apărut aceste probleme chiar înainte de începutul campionatului”, a spus antrenorul.