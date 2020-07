DISCUŢII ÎNTRE MINISTRU ŞI REPREZENTANŢII MAI MULTOR FEDERAŢII

Ministrul Tineretului şi Sportului, lonuţ Stroe, a avut miercuri o nouă rundă de discuţii cu reprezentanţii sporturilor care se desfăşoară în spaţii închise, afirmând ulterior că ia în calcul reluarea competiţiilor la aceste discipline.

„Este a treia săptămână consecutivă de dialog cu federaţiile sportive. Am dorit să aflu de la fiecare în parte felul în care decurge pregătirea, cum au reluat antrenamentele, dacă au în plan eventuale competiţii, cu ce probleme se confruntă şi în ce fel poate MTS să ofere asistenţă. O veste importantă pentru sporturile care se desfăşoara în spaţii închise este că luăm în calcul reluarea competiţiilor pentru acele discipline care se pot practica în condiţii de siguranţă pentru toti participanţii”, a declarat Stroe conform paginii sale de Facebook.

Reprezentanţi acestor sporturi împreună cu lonuţ Stroe vor discuta cu oficiali ai INSP şi Ministerul Sănătăţii pe marginea acestui subiect: „în acest sens, vom avea cât de curând o întâlnire cu colegii noştri de la lnstitutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii la care voi invita şi federaţiile sportive direct interesate de acest subiect. Există sporturi precum tenisul de masă, scrima, şahul, tirul sportiv sau halterele, ca să dau doar câteva exemple, unde nu sunt probleme în a asigura distanţarea între participanţi sau alte măsuri de protecţie, astfel încât să minimizăm riscul de infectare”.

Stroe a afirmat că a discutat cu reprezentanţii federaţiilor şi despre bugetele din acest an, precizând că MTS va da dovadă

de „flexibilitate”.

„Un alt subiect important discutat astăzi cu federaţiile este cel legat de bugete. Neam arătat disponibilitatea totală de a ne adapta la realităţile şi nevoile curente ale structurilor sportive. Este evident că acest an ne-a adus provocări pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa, este o situaţie inedită pentru toată lumea, situaţie pe care încercăm să o gestionăm cât mai bine, iar în acest context MTS dă dovadă de flexibilitate şi deschidere în faţa cerinţelor federaţiilor”, a mai spus Stroe.

Ministrul Tineretului şi Sportului, lonuţ Stroe, a avut miercuri o întrevedere cu reprezentanţi ai următoarelor federaţii sportive: FR Tenis de Masă, FR Scrimă, FR Atletism, FR Judo, FR Gimnastică Ritmică, FR Gimnastică, FR Lupte, FR Kaiac-canoe, FR Haltere, FR Box, FR Tir Sportiv, FR Bob şi Sanie, FR Nataţie şi FR Canotaj.