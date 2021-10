Director general CJAS Dâmbovița: Pun accent pe eficientizarea serviciilor și perfecționarea continuă a personalului

Începând cu 1 iulie, în urma promovării concursului organizat la nivelul CNAS, Cristina Sima, de profesie jurist, a fost instalată în funcția de director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița. La trei luni de la investire a susținut prima conferință de presă în această calitate, explicând și de ce această decizie: „Am considerat că e necesar, de la preluarea mandatului, să pot să fac o analiză -diagnostic la nivel de instituție, iar datele pe care le furnizez să fie date reale, ĩn concordanță cu problemele specifice Casei de Sănătate Dâmbovița”.

Șefa CJAS a ținut să scoată în evidență resursa umană de calitate a instituției, lipsa de reticență la nou, admițând în același timp nevoia de perfecțion

de făcut, și cel mai important pentru mine, sunt oameni care sunt deschiși la nou. Au înțeles noua abordare a managementului și sunt deschiși pentru o învățare continuă. Vom învăța împreună și ne vom pune la punct. Am discutat cu colegii mei și am ajuns la concluzia că avem nevoie de perfecționare și de îmbunătățire a cunoștințelor.”

Pe această linie, începând din luna noiembrie, personalul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmbovița va beneficia de programe de formare profesională. Legat de activitatea de până acum, directorul general Cristina Sima a punctat pașii înainte făcuți în rezolvarea solicitărilor de restituire a contravalorii concediilor medicale primite din partea angajatorilor. A precizat aici că, la momentul preluării mandatului, erau în jur de 7500 de cereri în așteptare, care veneau inclusiv din 2019: „Am considerat că este o problemă primordială, am discutat cu echipa de conducere și cu șefii departamentelor. Am simplificat procedura, am redus numărul documentelor solicitate angajatorilor, am verificat mai mult de 50% din cererile depuse ĩn acești ani -2019 și 2020, și am reușit să dăm ĩn plată, la luna septembrie, cereri în val oare de 9,5 milioane de lei, ĩn condițiile ĩn care, până ĩn luna august, valoarea medie a plăților era undeva la 3,5 milioane de lei.”

Tot printre prioritățile de început de mandat, directorul general Cristina Sima a nominalizat eficienti-zarea serviciilor CJAS, demers pe care îl dorește concretizat în echipă. Pune accent pe digitalizare, contractele de prestări de servicii fiind încheiate, începând cu 1 iulie, în format electronic. De asemenea, negocierile cu furnizorii, înainte de încheierea contractelor, au avut loc online, la fel și întâlnirile ulterioare, pe diverse probleme și clarificări bilaterale. Aspect extrem de important, CJAS Dâmbovița stă bine din punct de vedere financiar și, a precizat Cristina Sima, liste de așteptare mai sunt doar la dispozitive medicale. Și aici au fost urnite lucrurile, în sensul că solicitările au fost în mare parte soluționate, la ordinea zilei fiind rezolvarea urgențelor. Au fost decontate cheltuielile efective ale spitalelor și sunt asigurate fonduri până la nivelul lunii noiembrie.