Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa a intensificat controalele

In scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă când creşte consumul de alimente de origine animală obţinute în mod tradiţional, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa face o serie de recomandări:

– consumul de carne de porc fără a fi testat pentru Trichineloză reprezintă un risc foarte mare pentru sănătatea consumatorului, parazitul Trichinella Spp producând îmbolnăviri grave la om. In acest sens dorim să atenţionăm populaţia cu privire la necesitatea efectuării examenului trichineloscopic pentru carnea obţinută de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile proprii; – consumatorii trebuie să îşi procure carnea numai din unităţile autorizate sanitar-veterinar, fiind interzisă achiziţionarea acesteia din unităţi neautorizate sau din tăieri clandestine.

În judeţul Dâmboviţa, examenul pentru identificarea parazitului Trichinella Spp se poate efectua la nivelul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare Oficiale din localitatile Târgovişte, Pucioasa şi Titu -unde în perioada 30.11 –

24.12.2018 şi 27.12.2018 –

07.01.2019 – va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică; va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon, precum şi la nivelul tuturor Circumscripţiilor Sanitare Veterinare din mediul rural.

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa va intensifica controalele oficiale, în scopul verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate pieţele agroalimentare, abatoare, unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţi de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie-patiserie, pensiuni turistice, magazine alimentare, etc).