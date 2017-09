Dezbatere publică privind Ghidul Bazei de date cu preţuri de referinţă pentru construcţii finanţate prin PNDR 2020

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, în cadrul secţiunii „Dezbatere Publică”, versiunea consultativă a Ghidului Bazei de date cu preţuri de referinţă pentru silozuri, grajduri şi sere din cadrul proiectelor implementate cu fonduri europene din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Elementele din categoriile menţionate (silozuri, grajduri şi sere) se vor introduce în Baza de date sub forma unor proiecte tip, funcţionale, de către producător sau de către un singur importator/ dealer al acestuia. Producătorul sau importatorul care înscrie elemente are posibilitatea de a încărca maximum 20 de proiecte tip pentru fiecare marcă din categoriile menţionate. Precizăm că preţurile din baza de date vor fi exprimate în Euro şi nu vor include TVA (preţ CIP la beneficiar).

Actualizarea preţurilor se va realiza o dată pe an pentru fiecare marcă per trader, cu aprobarea conducerii AFIR şi se va face la solicitarea oficială a producătorului/ importatorului/ dealerului care a înscris marca respectivă în Baza de date în urma analizării acesteia de către experţii

AFIR.