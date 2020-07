Dezbatere publică pe tema amenajării staţiunii turistice de interes naţional Peştera – Padina

Consiliul Judeţean Dâmboviţa (CJD) a organizat dezbaterea publică a notei conceptuale privind amenajarea staţiunii turistice de interes naţional Peştera – Padina.

Valorificarea zonei montane a judeţului, din Parcul Natural Bucegi, comuna Moroeni, este proiectul strategic de cea mai mare importanţă şi amploare privind dezvoltarea turismului în Dâmboviţa. Staţiunea turistică Peştera -Padina este prima staţiune care se proiectează în România în ultimii 30 de ani şi singura localizată integral într-un parc natural.

Din dorinţa de a valorifica acest potenţial, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, a iniţiat formalităţile privind actualizarea şi reconfigurarea Planului Urbanistic Zonal al noii staţiuni turistice de interes naţional. Etapele principale privind elaborarea documentaţiei de urbanism sunt: nota conceptuală, masterplan, plan urbanistic zonal. În prezent, s-a ajuns la finalizarea şi aprobarea notei conceptuale. Elaboratorul documentaţiei este Centrul de Cercetare Proiectare Execuţie şi Consulting din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti.

La eveniment au participat: preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, deputatul Corneliu Ştefan, arhitectul-şef al judeţului Dâmboviţa, Teodor Bâte, prorectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, prof. dr. arh. Tiberiu Florescu, arhitectul Dan Niţescu, primarul comunei Moroeni, Laurenţiu Moraru, consilieri judeţeni, reprezentanţi ai Universităţii „Valahia” din Târgovişte, ai aparatului de specialitate al CJD şi ai mediului de afaceri.

În deschiderea evenimentului, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a transmis: „Ceea ce dezbatem aici nu e o construcţie pe care o putem edifica de azi pe mâine. Îi mulţumesc domnului prorector al Universităţii de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti cu care avem încheiat acest contract pentru elaborarea notei conceptuale. Încă de la începutul discuţiilor noastre am fost conştienţi de faptul că este prima staţiune turistică care urmează să fie edificată în România după anul 1990 de la zero şi în al doilea rând, am fost conştienţi că este singura staţiune turistică construită într-o zonă care are statutul de parc natural. Grija faţă de mediu, grija faţă de ceea ce se întâmplă în zona respectivă, au constituit şi constituie preocupările noastre de bază. Vreau să vă asigur că, deşi am avut şi critici la adresa acestei idei, rămân la principiul potrivit căruia important este să construieşti şi nu să faci tot posibilul să dărâmi un proiect, în ideea că nu se poate. Aşteptăm punctele dumneavoastră de vedere, care ne dorim să contribuie la mobilarea acestui proiect, să găsim soluţii care să fie acceptate atât de către instituţiile avizatoare, de cei care îşi desfăşoară activitatea în zona de munte, o zonă foarte frumoasă şi pe care avem obligaţia să o punem în valoare şi, totodată, să gândim soluţii adaptate secolului XXI, potrivit cărora trebuie să facem acolo o zonă de care să se bucure cetăţenii din judeţul Dâmboviţa şi nu numai. Acest concept de staţiune turistică sau ceea ce s-a spus că se doreşte a fi edificat acolo s-a discutat încă din anii 2000 – 2004. Din fericire, am reuşit în anul 2018, să declarăm zona Padina – Peştera staţiune de interes naţional. Le mulţumesc tuturor celor care au sprijinit acest proiect!”