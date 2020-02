Dezastrul produs de fenomenele meteo periculoase în judeţul Dâmboviţa

Share This





















În urma manifestării fenomenelor meteo periculoase prognozate de codul ROŞU (zona montană – viscol puternic, rafale de peste 100-120 km/h, vizibilitate redusă spre zero) şi codul GALBEN (restul judeţului -intensificări ale vântului, ninsori viscolite) emis pentru judeţul nostru, echipajele de intervenţie din cadrul ISU Dâmboviţa au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vântul foarte puternic, astfel: – Pompierii de la Garda Fieni au acţionat pentru asigurarea zonei la un stâlp de electricitate înclinat

spre carosabil (în comuna Moroeni), în comuna Pietroşiţa pentru asigurarea zonei în cazul unor cabluri electrice căzute pe o proprietate (gard), iar în localitatea Glod – com. Moroeni pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

Pompierii de la Detaşamentul Pucioasa s-au deplasat pe DN-71 (între oraşul Fieni şi localitatea Dealu Mare) pentru

îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil.

Din cauza vântului foarte puternic, 3707 de consumatori din 15 localităţi dâmboviţene nu au avut energie electrică (com. Bezdead, com. Odobeşti – sat Zidurile, com. Moroeni – satele Moroeni, Muscel şi Moroeni Padina, com. I.L. Caragiale, com. Pucheni, oraş Răcari – sat Ghergani, com. Văcăreşti, com.

Gura Ocniţei, oraş Pucioasa -cartier Malurile, com. Şelaru, com. Crevedia – sat Cocani, com. Poiana şi com. Lunguleţu).

Mai multe echipe ale operatorului economic (de furnizare energie electrică) au intervint în teren pentru realimentarea cu energie electrică a localităţilor afectate.