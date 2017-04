DEZASTRU PENTRU POMICULTORII DE PE VALEA DÂMBOVIŢEI

Share This





















Speranţele agricultorilor şi pomicultorilor au îngheţat odată cu pământul şi culturile.După cum ştim unele culturi au fost compromise de brumă şi ger în mai multe judeţe din ţară. Culturi întregi de viţă de vie, pomi fructiferi şi legume au fost compromise anul acesta de bruma şi îngheţul ce şi-au făcut simiţită prezenta în perioada 21-24 aprilie 2017. Necazul s-a abătut şi asupra pomicultorilor de pe Valea Dâmboviţei, judeţul Dâmboviţa . La o primă evaluare, îngheţul de zilele trecute, a afectat culturile de pomi din comuna Voineşti, tradus prin pierderi cuprinse între 60 şi 80%, în funcţie şi de specie. De exmplu la speciile cireş, cais,piersic, vişin şi prun, în zona Voineşti dauna este de 100%. Pe raza localităţii Voineşti există aproximativ 3000 de hectare de culturi de măr şi 500 de hectare de cireş, cais,piersic, vişin şi prun.

La începutul săptămânii, autorităţile din Voineşti au informat toţi fermierii ale căror culturi au fost afectate că sunt aşteptaţi, în cel mai scurt timp, la Ghişeul unic al Primăriei Voineşti, în vederea formulării şi depunerii cererii de constatare şi evaluare a pagubelor.

Pagubele produse culturilor agricole de schimbarile meteo nu au fost calculate deocamdata, urmand a se face in perioada urmatoare, conform Ministerului Agriculturii. Din primele analize, cele mai afectate sunt culturile de vita de vie si rapita, dar si pomii fructiferi care erau infloriti in aceasta perioada. Pierderi ar putea fi inregistrate si in cazul graului, unde, in unele zone, a fost acoperit de zapada.

Cum vin asigurările in ajutorul fermierilor?

Specialistii în asigurări au explicat ca inghetul tarziu de pri-mavara este risc asigurat suplimentar pe politele agricole, iar fermierii care si-au asigurat culturile de toamna din timp pot fi despagubiti de societatile de asigurare.Fenomenele atmosferice petrecute in cursul sapta-manii trecute – zapada, inghet -sunt acoperite de politele de asigurare ale culturilor agricole doar daca asiguratul a achizition-at si clauza de acoperire a inghetului tarziu de primavara. Inghetul tarziu de primavara este fenomenul de scadere a temperaturii, in anotimpul de primavara, a stratului de aer de langa sol, sub limita de rezistenta biologica a plantelor, dupa intrarea acestora in perioada de vegetatie activa; sunt considerate ingheturi tarzii de primavara cele care survin dupa trecerea stabila a temperaturii zilnice a aerului prin media de 10 grade C, cu tendinta de crestere.

Specialistii din domeniu mai spun ca nivelul culturilor agricole asigurate este inca unul redus, aproximativ 30% din culturi fiind protejate printr-o polita dedicata.