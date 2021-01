DESZĂPEZIRE FĂCUTĂ CA LA CARTE ÎN REGIE PROPRIE

Primăria Voineşti a deszăpezit în numai trei ore, cu utilajele şi angajaţii proprii, peste 70 de kilometri de drumuri.

O vorbă din popor spune: „iarna nu-i ca vara”, însă acest lucru nu sperie administraţia locală de la Voineşti, condusă de edilul independent, Gabriel Dănuţ Sandu şi viceprimarul Constantin Popa.

Ca de fiecare dată, administraţia de la Voineşti a fost pregătită pentru prima zăpadă. Primăria Voineşti a deszăpezit în numai trei ore, cu utilajele şi angajaţii proprii, peste 70 de kilometri de drumuri.

Primarul Dănuţ Gariel Sandu, viceprimarul Constantin Popa şi ceilalţi colegi din primarie au început acţiunea de deszăpezire, încă toiul nopţii şi astfel toate drumurile de pe raza comunei au fost deszăpezite la prima oră a dimineţii. Şi nu sunt puţine.

Trebuie să recunoaştem faptul că Primăria Voineşti este singura unitate administrativă din judeţul Dâmboviţa care are un parc auto la standarde europene şi care îşi asugură lucrările de deszăpezire în regie proprie şi nu trebuie să ascundem faptul că au existat în anii trecuţi, situaţii în care, utilajele de deszăpezire de la Voineşti au dat o mână de ajutor şi altora din localităţile învecinate.

Parcul auto de utilaje de la Primăria Voineşti, care este unul de invidiat. Zicala potrivit căreia omul sfinţeşte locul, nu e vorbă în vânt. Primăria Voineşti are un parc auto de utilaje, de invidiat, ce cuprinde nouă utilaje ultramoderne: tractoare cu lame, un utilaj multifuncţional tip UNlMOG, 4×4 permanent, cu o capacitate cilindrică de 3.000 de centimetri cubi, 170 CP şi are în dotare: benă basculabilă trilateral, sărăriţă pentru împrăştiat material antiderapant, cu o rază de acţiune 36 metri şi lamă de deszăpezire frontal, utilaj multifuncţional, ce are ca destinaţie efectuarea acţiunilor de ierbici-dare a zonelor publice, curăţarea şanţurilor şi a canalizării şi alte ultilaje.

Administraţia de la Voineşti a amenajat şi un spaţiu necesar garării celor nouă utilaje din dotare. Indiferent de capriciile iernii, autorităţile din comuna dâmboviţeană Voineşti sunt pregătite. La fel ca şi în anii anteriori, şi de data aceasta, autorităţile sunt pregătite pentru orice situaţie. Utilaje de deszăpezire moderne, de ultimă generaţie sunt pregătite să intervină.

Primarul Gabriel Dănuţ Sandu şi viceprimarul Constantin Popa se ocupă personal în buna desfăşurare a acestor activităţi de deszăpezire.