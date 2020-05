Despăgubiri pentru fermieri şi firmele din industria agro-alimentară afectate de criză

Share This





















A fost publicat un pachet de măsuri excepţionale prin care Comisia Europeană vrea să ofere sprijin sectoarelor agricole şi alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocată de coronavirus. In plus faţă de aceste măsuri de piaţă, Comisia a propus să se permită statelor membre să utilizeze fonduri destinate dezvoltării rurale pentru despăgubirea fermierilor şi a micilor întreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de până la 5.000 de euro şi, respectiv, de până la 50.000 de euro.Măsurile excepţionale includ ajutoare pentru depozitarea privată pentru sectorul produselor lactate şi cel al cărnii, autorizarea temporară ca operatorii din sectoarele grav afectate să-şi autoorganizeze măsurile de piaţă şi flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieţei. Comisia va acorda flexibilitate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieţei în sectorul vitivinicol, în cel al fructelor şi legumelor, în cel al măslinelor de masă şi al uleiului de măsline şi în cel apicol,

precum şi a programului UE pentru şcoli (care vizează laptele, fructele şi legumele). Această flexibilitate vizează limitarea ofertei disponibile din fiecare sector, pentru a determina reechilibrarea pieţelor. In plus, va permite reorientarea priorităţilor în materie de finanţare spre măsuri de gestionare a crizelor.

Aceste ajutoare sunt acordate în plus faţă de ajutoarele de minimis destinate sectorului agricol şi faţă de ajutoarele de stat cu plafon majorat adoptate anterior. Propunerea trebuie trimisă spre aprobare Consiliului şi Parlamentului.

Aceste măsuri urmează unui alt pachet de măsuri adoptat anterior de Comisie. Măsurile respective acordau sprijin sectorului agroali-mentar în această perioadă dificilă prin majorarea cuantumurilor ajutoarelor de stat, un nivel mai ridicat al plăţilor în avans şi prelungirea termenelor pentru depunerea cererilor de plată. Flexibilitatea sporită în ceea ce priveşte normele politicii agricole comune vizează reducerea sarcinii administrative a fermierilor şi a administraţiilor naţionale.