Ieri, generalul Nicolae Ciucă, şetul Statului Major, a declarat, joi, în cadrul unei conferinţe de presa, că ţara noastră intenţionează să cumpere rachete americane Patriot, sisteme de rachete HIMARS şi a vehiculelor blindate de Juptă 8×8.

În acest an va ti demarată procedura de achiziţie a bateriilor de rachete tip Patriot, dar şi a sistemelor de rachete HlMARS şi a vehiculelor blindate de luptă 8×8, au anunţat, joi, la Galaţi, în Poligonul Smîrdan, Florin Lazăr Vlădică, secretar de stat MApN. „Sperăm să avem un răspuns cât mai curând, pentru bateriile de rachete Patriot şi sistemele HIMARS (…) În curând vom lua o decizie şi pentru primele 94 blindate 8×8 în acest an”, a spus Florin Lazăr Vlădică, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării. Anunţul a fost tăcut într-o conferinţă de presă organizată la Smâr-dan. Acolo este în desfăşurare un exerciţiu militar comun româno-american. Achiziţia se va face în cadrul proiectului de înzestrare a armatei.

Şeful Statului Major, generalul Nicolae Ciucă, s-a declarat optimist că procedurile de achiziţie pot fi demarate în acest an. Rachetele Patriot reprezintă un sistem de apărare avansat de tip sol-aer împotriva avioanelor sau rachetelor de croazieră sau balistice. Rachetele Patriot sunt deţinute de 12 ţări: Statele Unite, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudită, Kuwait, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite.

Deci, nu avem locuri de muncă, nici industrie de armament sau agricultură performantă, despre cercetare să nu mai vorbim, dar vom avea rechete Patriot, lansatoare de rachete şi blindate 8×8. Un motiv în plus pentru ruşii, dacă li se năzare, să ne atace până la ştergerea noastră de pe harta Europei.