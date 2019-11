Desfiinţarea libertăţii de exprimare ?

Share This





















Conform ste-ului de ştiri, „Realitatea.net” care, indiferent ce spun alţii, continuă să rămâne unul dintre cele mai obiective site-uri de ştiri, prin aceasta apropiindu-se ca mod de abordare, prin felul cum redă sau analizează evenimentele din societatea românească, de maniera occidentală de reflectare a realităţii cotidiene.

Deci, conform site-ului „realitatea.net”, ANAF vrea să blocheze activitatea Realitatea Media, acţionând ca o instanţă de judecată, astfel încât trustul de presă să nu mai poată să îşi plătească salariile, chiria, utilităţile, precum şi alte cheltuieli.

„Abuzul ANAF este unul foarte bine pus la punct şi provoacă fiori de groază oricărui om cu pregătire juridică. Fiscul a trecut la recuperarea creanţei fără a avea o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens, fără ca măcar creanţa să fie clară. Mai mult, a pus sechestru şi pe banii de salarii deşi legislaţia, veche sau nouă, interzice categoric acest lucru”, a declarat Edward Pastia, director executiv Realitatea Media. „În primul rând, ANAF a început din martie să pună popriri pe contul Realitatea Media, în baza noii legi a insol-venţei, chiar dacă Realitatea se supune legii vechi a insolvenţei. Evident, Realitatea câstigă pe bandă procesele, dar Fiscul continuă să poprească contul. Faza a doua a unui abuz bine coordonat de instituţiile statului a fost declanşată ieri de Fisc prin poprirea conturilor terţilor, adică a celor care au contracte cu Realitatea Media. Indiferent despre ce lege a insolvenţei am vorbi, acest lucru este interzis în ceea ce priveşte societăţile în insolvenţă, în lipsa unei decizii definitive de intrare în faliment”, a mai explicat Edward Pastia.

în fine, ANAF acţionează conform legilor scrise sau… poate şi celor nescrise. Interesant este de aflat care este argumentul real ce a determinat CNA să nu mai acorda licenţă de emisie postului de televiziune „Realitatea TV”. Dacă ne întoarcem puţin în trecut, constatăm unele derapaje de limbaj în unele emisiuni, unde moderatorii, firi mai colerice sau mai ironice, au taxat politicienii implicaţi în unele evenimente interne. Adevărul de care trebuie ţinut cont este unul destul de simplu: politicienii sunt şi ei oameni, au sensibilităţile lor, modul lor civilizat sau ţărănesc de a se comporta, pe scurt, niciun politician nu suporta să râzi de el, să-l ironizezi şi, dacă ajunge să aibă puterea de a decide, taxează dur. Desigur, la noi nu s-a ajuns ca politicul să comande asasinarea celor ce deranjează, dar mediul politic românesc asasinează mai elegant, chiar mai elegant decât putem bănui. Politicienii români asasinează prin metode indirecte. Ce spunea Edward Pastia, director executiv Realitatea Media, că s-a „pus sechestru (…) pe banii de salarii” ? E o metodă elegantă şi din acest punct de vedere, politicienii românii le pot da lecţii celor occidentali şi celor de pe întregul continent american. Ce gloanţe trase, ce vărsare inutilă de sânge şi lacrimi? La ce bun? Nu, pe oamenii incomozi îi poţi elimina luându-le posibilitatea de a-şi procura mâncarea. înfometează intelectualii, fie ei filozofi, profesori sau ziarişti, imediat, unii, nu toţi, dar aceşti unii zdrobitor de majoritari, se gudură, se linguşesc, sunt gata să pupe fesele celui ce are puterea de a-i înfometa idirect pe ei şi familiile lor. Care ar fi remediul pentru eradicarea acestei stări de fapt? Una ar fi, cu efect îndelungat, ca electoratul să nu mai trimtă în parlament mârlani, agramaţi şi inculţi. Pe de altă parte, dacă te gândeşti bine, parlamentul este imaginea poporul care şi este alcătuit din mârlani, agramaţi, inculţi şi, pe ici pe colo, câţiva intelectuali de rasă, îngrozitor de minoritari. De asemenea, dacă este să fim corecţii, avem şi reprezentanţi mass-media care execută comenzi, influenţând, poate şi fără să vrea, deşi mai rar astfel de cazuri, oamenii simpli, care simpli cum sunt, dacă sunt bine spălaţi pe creier de către ziarişti, pot deveni acea masă socială critică capabilă să explodeze necontrolat. Pe scurt, fără a victimiza pe nimeni, vina trebuie împărţită între mediul politic şi cel al mass-mediei, dar cel mai bine ar fi să se modifice mentalitatea, cea actuală fiind nocivă, cu efecte mortale pentru toate segmentele actualei societăţi româneşti. P.S.: n-aţi observat că, după ce neocomuniştii au pus mâna pe putere, după 1990, ce-a mai de succes meserie la români, unde nici acum nu este acoperită oferta generoasă de locuri de muncă, este cea de târfă? Şi totul porneşte de la educaţie. Educaţie în familie, educaţie în societate. Cultura, că tot se vorbeşte uneori despre ea, cultura pentru a supravieţui, nu pentru a exista, căci aici s-a ajuns, la situaţia de a se supravieţui, cultura depinde de educaţie. Repet, educaţia din familie plus cea pe care o oferă societatea.

Ştiţi, o persoană, bărbat sau femeie, poate să fie tobă de care, dacă nu are educaţie, când ajunge în funcţie de a decide, mai ales la nivel superior, nu este de folos societăţii, dimpotrivă este mortal de nociv societăţii pe care ajunge să o conducă. Vreţi exemple? Vă oferim două: Iliescu şi Băsescu. Urmările conducerilor exercitate de aceşti doi indivizi se văd şi azi. Dar n-ai ce să le faci. Au adepţi şi acum, în prezentul în care trăim cu toţii, unii dintre noi mai bine, alţii dintre noi, mai rău. „Realitatea TV” suportă efectele create de politica morală de tip iliescian şi băsescian, efecte mortale.