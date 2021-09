Deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” a marcat debutul oficial al Zilelor Cetății

Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” a ajuns la a XX-a ediție și este deja o tradiție ca acest eveniment cultural să marcheze deschiderea oficială a suitei de manifestări dedicate sărbătoriri Zilelor Cetății.

Târgoviștea are o tradiție literară și o istorie cu care puține orașe-cetăți se pot făli, iar salonul editorial nu face decât să contribuie la perpetuarea și popularizarea aceastei zestre inestimabile.

La deschiderea acestei ediții jubiliare au participat, alături de primarul Cristian Stan și președintele Consiliului Județean – Corneliu Ștefan, dpt. Carmen Holban, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, viceprimarul Monica Ilie, administratorul public Gabriel Boriga, consilieri locali și județeni și, bineînțeles, foarte mulți iubitori de carte.

„Zilele Cetății, a spus primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, debutează de câțiva ani cu deschiderea Salonului Editorial, pentru că Târgoviștea este capitală istorică și culturală a românilor, este o capitală a tiparului și atunci este obligația, este datoria noastră de a marca acest lucru. Și an de an, atunci când avem cea mai importantă sărbătoare a comunității târgoviștene, aceasta să debuteze cu deschiderea salonului editorial”

„De 20 de ani avem la Târ-goviște un eveniment unic și cred că trebuie să-i apreciem pe toți cei care s-au implicat. Vreau să-l felicit pe domnul profesor Petrescu

pentru tot ceea ce a făcut pentru Biblioteca Județeană și cred că astăzi, Sofia, fetița care a venit lângă mine, a dat un semnal pentru noi toți, că trebuie să încurajăm cartea, să încurajăm copiii să citească. Acest semnal trebuie să plece de la Târgoviște, acest semnal trebuie să plece în toată țara, iar cu toții să sprijinim astfel de evenimente”, a transmis președintele Corneliu Ștefan.

Organizatorii au oferit plachete editurilor participante și instituțiilor care, în timp, s-au implicat în susținerea acestui eveniment cultural deosebit.