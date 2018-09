Deschiderea noului an şcolar, în siguranţă alături de jandarmii dâmboviţeni

Share This





















Jandarmii dâmboviţeni vor fi alături de elevi şi de cadrele didactice cu ocazia festivităţilor de deschidere a noului an şcolar.

Instituţiile de învăţământ au fost incluse în itinerarul de patrulare al jandarmilor, astfel încât activităţile organizate în prima zi de şcoală să decurgă într-un climat de ordine şi siguranţă.

În anul şcolar 2018 – 2019 jandarmii vor fi prezenţi în zona următoarelor unităţi şcolare la intrarea/ ieşirea elevilor de la cursuri:

– Colegiul Naţional „lenăchiţă Văcărescu” Târgovişte;

– Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte;

– Liceul Teoretic „I.H. Rădulescu” Târgovişte;

– Liceul Tehnologic „Constantin Brâncov-eanu” Târgovişte;

– Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” Târ-govişte;

– Şcoala Gimnazială „loan Alexandru Brătes-cu Voineşti” Târgovişte;

– Şcoala Gimnazială „Paul Bănică” Târgovişte;

– Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgovişte;

– Liceul Tehnologic „I.L. Caragiale” Moreni;

– Liceul Tehnologic „Petrol” Moreni;

– Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti; – Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găeşti;

– Liceul Teoretic „I.C. Vissarion” Titu;

– Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa;

– Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari;

– Liceul Tehnologic Tărtăşeşti;

– Şcoala Generală Gura Ocniţei.

Jandarmii vor acţiona independent şi în sistem integrat în zona instituţiilor de învăţământ şi vor asigura o intervenţie rapidă la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea acestora.

Colaborarea cu directorii instituţiilor aflate în responsabilitatea Jandarmeriei va fi una strânsă, astfel încât fiecare situaţie semnalată să fie gestionată în mod corespunzător.

Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor, au fost stabilite următoarele priorităţi:

– prezenţa în zona unităţilor şcolare pentru descurajarea oricăror încercări de încălcare a normelor de convieţuire socială;

– desfăşurarea unor activităţi de informare a elevilor şi de prevenire a violenţei, a delincvenţei juvenile, promovarea şi respectarea drepturilor omului, prevenirea criminalităţii stradale, a consumului de droguri sau a altor sustanţe halucinogene, folosirea responsabilă a reţelelor de socializare etc.