Deschiderea noului an școlar, în siguranță!

Astăzi, 13 septembrie, jandarmii dâmbovițeni vor fi alături de elevi și de cadrele didactice cu ocazia festivităților de deschidere a noului an școlar.

Instituțiile de învățământ au fost incluse în itinerarul de patrulare al jandarmilor, astfel încât activitățile organizate în prima zi de școală să decurgă într-un climat de ordine și siguranță.

Odată cu începerea noului an școlar vor continua și acțiunile de informare și prevenire, în sistem integrat.

Reprezentanți ai

Jandarmeriei, Poliției, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Instituției Prefectului, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Ploiești și ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița vor participa la activități dedicate elevilor, profesorilor și părinților în alte localități din județul nostru.

În anul școlar 2021 – 2022 jandarmii vor fi prezenți în zona următoarelor unități școlare la intrarea/ ieșirea elevilor de la cursuri: Colegiul Național „lenăchiță Văcărescu” Târgoviște, Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviște, Liceul Teoretic „I.H. Rădulescu” Târgoviște, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” Târgoviște, Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște, Școala Gimnazială „Paul Bănică” Târgoviște, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște, Liceul Tehnologic „I.L. Caragiale” Moreni, Liceul Tehnologic „Petrol” Moreni, Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești, Liceul Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găești, Liceul Teoretic „I.C. Vissarion” Titu, Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa, Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari, Liceul Tehnologic Tărtășești, Școala Generală Gura Ocniței.

Jandarmii vor acționa independent și în sistem integrat în zona instituțiilor de învățământ și vor asigura o intervenție rapidă la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea acestora.

Colaborarea cu directorii instituțiilor aflate în responsabilitatea Jandarmeriei va fi una strânsă, astfel încât fiecare situație semnalată să fie gestionată în mod corespunzător.

Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor, au fost stabilite următoarele priorități: