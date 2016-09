Derbiul etapei. Stadionul Tineretului, duminică, 2 octombrie, ora 15:00 Ambiţii, orgolii exces de adrenalină. F.C. Braşov – Chindia Târgovişte

Share This





















Liniile de clasament:

2. F.C. Braşov 9 6 3 0 20-10 21p

3. Chindia 9 7 0 2 16-8 21p

Braşovenii au golaveraj superior

Între cele două echipe se aprind pasiuni nebănuite când se întâlnesc. Nu lipsesc ambiţiile, orgoliile şi excesul de adrenalină.

F.C. Braşov e puternică chiar dacă falimentul o pândeşte. Are antrenor cu firmă, Cornel Ţălnar (fost jucător la Dinamo), lotul e valoros şi continuă să se mărească, publicul e ataşat. Echipa din Braşov a primit acceptul unui plan de reorganizare.

În runda trecută, echipa de sub Tâmpa a câştigat, în deplasare, cu A.C.S. Berceni, scor 42 (P. lacob, C. Stan, Goge, Manole -Grunezescu 2). Şi e la un punct în spatele liderului Juventus Bucureşti (22p).

Tot 21 de puncte are şi formaţia din Vechea Cetate de Scaun, dar are un golaveraj inferior 16-8 faţă de 20-10. „Lăncierii” se pot impune pe stadionul Tineretului cu un joc simplu, direct şi eficient. Apoi, apărarea nu trebuie să greşească.

Cherchez. Neguţ, Honciu, L. Mihai trebuie să se reactiveze şi întreg lotul să treacă peste eşecul din runda trecută, 0-2, acasă (stadionul Eugen Popescu, 0-2, acasă) cu C.S. Mioveni (Vintilă 30, Florescu 39).

Echipe probabile

F.C. Braşov: Fl. Iacob – Băjan, I. Şerban, Leca, Stan – Manole, P. Iacob, Popa, Goge – Sburlea, Istrate. Mai pot evolua: Ignat, Săftescu, V. Munteanu, Şt. Grigorie, Răducanu, Ciobanu, Pavelovici.

Antrenor: Cornel Ţălnar.

Chindia: Meilă – Pătru, Vătavu, C. Dinu, Martac –

Parghel, L. Mihai, Honciu, Roşciugă – Neguţ,

Cherchez. Mai pot intra: Aioani, B. Dinu, Ispas, A.

Ioniţă, Pencea, Neagoe, Nisipeanu.

Antrenor: Nicu Croitoru.