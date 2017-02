Deputatul PSD Dâmbovita, Corneliu Ştefan: Guvernul Grindeanu se tine de cuvânt

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan îşi arată susţinerea necondiţionată pentru premierul Sorin Grindeanu şi Guvern. Parlamentarul dâmboviţean a reamintit câteva dintre măsurile deja luate de Guvernul Grindeanu în folosul românilor: transport gratuit pentru studenţi, majorarea pensiilor, a salariilor bugetarilor, a salariului minim pe economie, o serie de eliminări de taxe. Mai mult, deputatul PSD Dâmboviţa a ţinut să sublinieze faptul că PSD, indiferent de opreliştile apărute ca urmare a unor jocuri oculte, nu se dezice de promisiunile făcute în campania electorală, de programul de guvernare pe care şi l-a asumat.

„Partidul Social Democrat, indiferent de opreliştile apărute ca urmare a unor jocuri oculte, nu se dezice de promisiunile făcute în campania electorală, de programul de guvernare pe care şi l-a asumat.

Aşa cum am promis, am reuşit să adoptăm în Parlamentul României proiectele de lege privind bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale pe anul 2017. Avem nevoie de acest buget pentru a pune în aplicare programul de guvernare pentru care am primit votul românilor pe 11 decembrie 2016.

Noi ne gândim la prosperitatea tuturor cetăţenilor, la dezvoltarea economică a ţării, la buna funcţionare a tuturor instituţiilor statului. Dorim să trăim în pace şi armonie în România, fără ură şi dezbinare.

Manifestările antiguvernamentale din ultimele zile nu ne-au demobilizat. Mergem mai departe. Am fost mandataţi de popor, în mod democratic, să conducem destinele ţării. România are nevoie de stabilitate, de legi bune.”, a declarat deputatul Corneliu Ştefan.

Deputatul Corneliu Ştefan a catalogat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, iniţiată de reprezentanţii PNL, USR şi PMP, ca fiind un simplu joc de imagine, o pierdere de timp, o împotrivire oarbă la dezvoltare.

„Astăzi s-a dezbătut în Parlament şi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, iniţiată de reprezentanţii PNL, USR şi PMP. Un simplu joc de imagine pentru opoziţia interesată mai mult de sfadă decât de progres economic şi social.

Premierul Sorin Grindeanu a avut în faţa Parlamentului României un discurs calm, clar, concis, de adevărat politician. A militat pentru stabilitate, pentru reîntoarcerea la lucru în folosul ţării. A vorbit primul ministru despre tot ceea ce s-a realizat în această scurtă perioadă de timp pentru o viaţă mai bună: transport gratuit pentru studenţi, majorarea pensiilor, a salariilor bugetarilor, a salariului minim pe economie, o serie de eliminări de taxe. Programul de guvernare este unul foarte bun, conceput de specialişti, în concordanţă cu nevoile sociale şi economice ale ţării, şi trebuie dus la îndeplinire.

Cei care tot ne întind capcane încercând să ne împiedice să guvernăm fac mari deservicii României, democraţiei şi libertăţii.

Moţiunea PNL-USR-

PMP a fost un nonsens, o pierdere de timp, o împotrivire oarbă la dezvoltare, la echilibru. A fost generată, probabil, de ura împotriva a tot ceea ce noi ne-am propus să facem bun pentru ţară.”, a mai spus deputatul Corneliu Ştefan.

Deputatul PSD Dâmbovişa, Corneliu Ştefan consideră că actualul program de guvernare trebuie dus la capăt în interesul românilor.