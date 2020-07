Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia: Curtea Constituţională a dat o palmă usturătoare Guvernului Liberal

Alocaţiile copiilor trebuie dublate de la 1 august, a decis, miercuri Curtea Constituţională a României (CCR), care a respins sesizarea Guvernului.Deputat-ul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia nu a întârziat să facă câteva precizări pe acest subiect: ” Oare câte autorităţi ale statului român trebuie să se îi mai spună Premierului liberal, Ludovic Orban, că trebuie să respecte legea şi să pună în aplicare dispoziţiile privitoare la creşterea alocaţiilor copiilor? Cu cinismul bine cunoscut, cu aroganţa-i caracteristică, dar şi cu nepăsarea crasă faţă de cele 3,6 milioane de copii ai României, Guvernul liberal a atacat în luna iunie la Curtea Constituţională Legea prin care PSD respingea Ordonanţa de prorogare a creşterii alocaţiilor copiilor. Curtea Constituţională a dat o palmă usturătoare Guvernului Liberal şi, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţional-itate şi a constatat că Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este constituţională în raport cu criticile formulate. Legea ar fi trebuit să intre în vigoare din luna ianuarie a acestui an, dar Guvernul Orban a amânat aplicarea ei prin ordonanţă de urgenţă până în luna august, fapt care a afectat direct milioane de români. Vă reamintesc că parlamentarii PNL au refuzat să voteze această lege. Pentru orice familie care are unul sau mai mulţi copii, sau chiar pentru tinerele familii care se gândesc să aibă un copil, creşterea alocaţiei este un lucru extrem de benefic. Argumentele pentru aplicarea legii sunt multiple şi cu siguranţă ar trebui să fie cunoscute şi de guvernanţi. În plus faţă de considerentele constituţionale, legale şi pragmatice, datele prezentate în Raportul Organizaţiei „Salvaţi copiii”, la finele anului 2019 sunt îngrijorătoare pentru România:

