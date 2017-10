Share This





















Ziua Armatei Române este sărbătorită, anual, la 25 octombrie. Cu această ocazie, va fi arborat Drapelul naţional la sediile instituţiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale şi vor fi organizate ceremonii militare şi activităţi comemorative în toate garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţii şi în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării. Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia a transmis un Mesaj cu prilejul Zilei Armatei Române:

„Ziua de 25 octombrie reaminteşte, cu respect, de virtuţile acelei instituţii fundamentale a statului român, care, prin rolul său energic, prin activitatea desfăşurată, oferă sentimentul de siguranţă în inimile tuturor românilor. Astăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să ne arătăm preţuirea, să ne înclinăm în faţa sacrificiilor militarilor români şi să le aducem un pios omagiu peste timp.

Armata Română este inima neamului românesc! Cum pulsează armata, pulsează şi neamul. Cum respiră ea, respiră şi poporul. Cum îşi păstrează nealterate valorile fundamentale, la fel poate să le transmită, prin puterea exemplului, în contemporaneitate sau moştenire.

Armata Română continuă să fie o elită a societăţii româneşti, o instituţie respectată în rândul românilor şi în afara graniţelor ţării, iar astăzi avem prilejul să celebrăm o instituţie a onoarei şi a excelenţei, un garant al suveranităţii naţionale. Altfel spus, ne revine şi nouă datoria de a ajuta acea inimă să bată cât mai puternic!

Marcăm 73 de ani de la un eveniment istoric de o importanţă covârşitoare pentru continuitatea noastră pe aceste meleaguri – eliberarea, de către ostaşii Armatei României, a ultimelor oraşe transilvănene de sub ocupaţie străină. Este un moment solemn pentru cinstirea acelora care, de-a lungul timpului, luptând sub drapelul românesc, au contribuit prin jertfă la realizarea şi consolidarea statului român. Şi au luptat atunci, în cel de-al doilea război mondial, după cum au luptat incredibil şi în primul război, şi în cel pentru independenţă din 1877 sau, în epoca contemporană – în teatrele de operaţii din afara graniţelor. Nu trebuie să uităm că Armata Română a fost un factor important în integrarea ţării noastre în structurile euro-atlantice şi în structurile europene care, prinprofesionalism şi putere de sacrificiu demonstrate, a consolidat statutul României de membru activ şi credibil.

De aceea spun că Armata rămâne unul dintre cei mai buni garanţi şi apărători ai pământului sfânt al ţării, un reper moral şi social, un factor de echilibru pentru societatea românească şi un veritabil ambasador al României în lume.

Adresez cele mai calde felicitări şi urări de succes şi sănătate tuturor acelora care activează în structurile Ministerului Apărării Naţionale, mulţumiri şi respect pentru devotamentul şi onoarea cu care îşi îndeplinesc nobila misiune de apărare a patriei!

LA MULŢI ANI! ” acesta este mesajul deputatului Claudia Gilia.