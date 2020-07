Deputatul PSD Dâmboviţa. Claudia Gilia: 14 iulie, un reper nu doar pentru cetăţenii francezi, ci pentru toţi cei care, indiferent de naţionalitate, cred şi apără idealurile de libertate, egalitate, fraternitate ale Revoluţiei franceze

În fiecare an pe 14 iulie, Franţa sărbătoreşte Ziua Naţională. Prin această zi se celebrează 2 evenimente ce au marcat istoria modernă a acestui stat, şi anume Sărbătoarea Federaţiei şi începutul Revoluţiei Franceze prin căderea Bastiliei. În onoarea Republicii Franceze, această zi este sărbătorită şi în alte ţări din Europa. Această sărbătoare a fost instaurată în Franţa în anul 1880.

La 14 iulie 1789, revoluţionarii parizieni au luat cu asalt unul dintre cele mai mari simboluri ale absolutismului monarhic, Bastilia. În anul următor la aceeaşi dată, la sărbătoarea reconcilierii şi unităţii francezilor, regele Ludovic al XVI-lea a jurat credinţă legii şi Naţiunii. Astfel, celebra frază „Libertate, Egalitate, Fraternitate” a devenit deviza Republicii Franceze, iar din aceasta s-au inspirat multe democraţii occidentale mai apoi.Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia a transmis un mesaj cu prilejul acestei zile:

” La mulţi ani, poporului francez, de Ziua Naţională a Republicii Franceze!

14 iulie este un reper nu doar pentru cetăţenii francezi, ci pentru toţi cei care, indiferent de naţionalitate, cred şi apără idealurile de libertate, egalitate, fraternitate ale Revoluţiei franceze.

Astăzi, mai mult decât oricând, înţelegem conceptul de «libertate», citind sau recitind articolul 4 al Declaraţiei Drepturilor omului şi cetăţeanului, din 26 august 1789, prin care au fost puse bazele democraţiei franceze moderne şi nu numai: „Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia. Astfel, exercitarea drepturilor naturale ale fiecărui om nu are limite decât acelea care asigură celorlalţi membri ai societăţii folosirea aceloraşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decât prin lege.”

România şi Franţa au un trecut comun prin istorie, limbă şi cultură, un prezent comun prin colaborarea economică şi diplomatică şi, sunt convinsă, că va avea şi un viitor comun.

Sunt membră a grupului parlamentar de prietenie cu Franţa, pentru că am simţit că nu există un alt popor de care să mă lege mai multe lucruri.

Ca profesor universitar le subliniez mereu studenţilor mei influenţa culturii franceze asupra dreptului românesc. Influenţa dreptului francez asupra dreptului constituţional constituie o caracteristică esenţială a evoluţiei sistemului juridic modern românesc.

Să nu uităm de contribuţia majoră pe care au avut o experţii francezi, profesorul Jean Gicquel şi Robert Badinter, în calitate de membrii ai Consiliului Europei la elaborarea proiectului Constituţiei României sau a specialiştilor din Consiliul de Stat francez, care au oferit consultanţă Adunării Constituante.

Ca dâmboviţean sunt recunoscătoare pentru faptul că Franţa este una din ţările care au ales să facă investiţii importante în România. De una dintre ele ne bucurăm în judeţul nostru, la Titu, unde Renault a investit într-un centru tehnologic care a dezvoltat pe orizontală întreaga zonă. Să nu uităm cât de mult a însemnat pentru alţi investitori faptul că Renault a ales Dâmboviţa pentru această investiţie.

Ar fi multe de spus despre Franţa şi România, despre legăturile dintre cele două Natiuni, dar mai ales dintre cetăţenii lor. Dar astăzi nu este o zi a bilanţului, ci una a bucuriei.

Bon 14 Juillet!

„Vive la France! „, acesta este mesajul deputatului PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia Franţa este principalul contribuitor şi promotor al acţiunii Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei care, pornind de la afinitatea pentru limba franceză, reuneşte state şi guverne de pe cinci continente. Franţa face parte şi din grupul celor mai industrializate naţiuni, G8, fiind a cincea economie mondială, conform statisticilor Băncii Mondiale din 2014.