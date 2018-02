Deputatul PSD, Claudia Gilia, militează pentru susţinerea constantă şi în mod concret, a comunităţilor româneşti din afara frontierelor

Share This





















Pentru deputatul PSD, Claudia Gilia, Diaspora şi etnicii români din afara graniţelor au fost o preocupare continuă de când a fost desemnată să facă parte din Comisia parlamentară pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.Săptămâna trecută a avut loc o dezbatere cu foarte multe rezultate alături de conducerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Discuţiile purtate au vizat o problematică extrem de diversă cu privire la comunităţile de români din afara graniţelor ţării: „În calitate de deputat în Comisia care se ocupă de problemele românilor din afara graniţelor am fost preocupată, în mod deosebit, de consolidarea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova. Cred că suntem obligaţi să sprijinim, constant şi în mod concret, comunităţile româneşti din afara frontierelor. Alături de colegii din Parlament şi din Guvern voi susţine o serie de acţiuni, cum ar fi:construirea de şcoli şi grădiniţe;susţinerea de biserici;oferirea de burse de studiu; susţinerea acţiunilor culturale; consolidarea parteneriatului dintre autorităţile române din străinătate, în vederea găsirii de soluţii noi la problemele cu care se confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor; sprijinirea funcţionării presei de limbă română în mediul virtual.

La lucrările şedinţei din această săptămână am avut un dialog susţinut cu Natalia Intontero – ministrul pentru românii de pretutindeni, Ovidiu lane şi Veaceslav Şaramet – secretari de stat, Adriana Palade – secretar general, precum şi cu Raluca Stoica – responsabilul pentru relaţia cu Parlamentul.

Printre cele mai importante subiecte abordate s-au numărat:

– efectele Brexit-ului asupra cetăţenilor români care trăiesc, muncesc şi studiază în Regatul Unit. Am convenit că vom susţine o serie de soluţii pentru a-i sprijini pe aceştia în perioada de tranziţie;

– problemele care vizează comunitatea de peste 400.000 de etnici români din Ucraina, dar şi efectele Legii educaţiei din această ţară asupra comunităţii de români. În luna septembrie, Parlamentul României a adoptat o declaraţie privind restricţionarea învăţământul în limba română în Ucraina prin noua lege a educaţiei, iar în perioada următoare vom susţine pe toate căile legale rezolvarea problemelor etnicilor români din ţara vecină;

– problematica prevenirii exploatării românilor din străinătate. Am văzut zeci de cazuri în care compatrioţii noştri au căzut victime ale „sclaviei moderne” în alte ţări. Aceste practici pot fi stopate prin colaborarea îndeaproape a autorităţilor străine cu cele române;

– simplificarea procedurii de eliberare a paşapoartelor pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;

– propunerea ca membrii Cabinetului Viorica Dăncilă să se întâlnească cu comunităţile de români din afara graniţelor, ori de câte ori se află în vizitele oficiale în străinătate;

– lansarea sesiunii de proiecte care vizează sărbătorirea Centenarului.

În acelaşi timp, consider că trebuie să consolidăm o serie de programe educaţionale pe care să le oferim etnicilor români din străinătate şi celor din diaspora. Acest lucru se poate întâmpla prin acordarea de burse şi sprijinirea deschiderii de filiale ale universităţilor româneşti în ţările în care avem o comunitate consistentă de etnici români. Diaspora ştiinţifică trebuie atrasă în proiecte de colaborare cu mediul academic român prin burse şi linii de finanţare speciale.

Am stabilit, împreună cu reprezentanţii ministerului şi toţi membrii comisiei, să avem un plan concret de acţiuni pentru sărbătorirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Pentru mine, în calitate de deputat de Dâmboviţa, programul „Centenar prin înfrăţiri” este o prioritate şi o îndatorire pe care am preluat-o cu mare responsabilitate de la cetăţenii judeţului. Dâmboviţa a fost unul dintre pionierii acordurilor de înfrăţire, care nu s-au limitat la cuvinte pe hârtie, ci s-au materializat în mai multe proiecte de suflet: construirea Grădiniţei din Ruşeştii Noi, raionul Ialoveni, reabilitarea şi modernizarea liceului Teoretic din Ştefan Vodă, taberele de vară pentru copii din Raionul laloveni (proiecte iniţiate de senatorul Adrian Ţuţuianu) etc.”a asfirmat deputatul Claudia Gilia

Anul centenar ne poate aduce mai aproape prin proiecte şi acţiuni concrete, indiferent unde suntem în acest moment!