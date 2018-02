Deputatul Oana Vlăducă susţine ideea Ministrului Culturii de a constitui Senatul Ministerului Culturii

Share This





















In cadrul conferinţei de presă a PSD Dâmboviţa, deputatul Oana Vlăducă a ţinut să abordeze un subiect destul de important legat de cultură. Deputatul Oana Vlăducă susţine ideea Ministrului Culturii George Ivaşcu de a constitui Senatul Ministerului Culturii. Ministrul George Ivaşcu a propus conducerii Academiei Române încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea înfiinţării unui Senat al Culturii: „Un subiect asupra căruia vreau să insist şi pe care-l susţin în calitate de membru al Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor este propunerea ministrului George Ivaşcu înaintată Academiei Române privind încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul în vederea înfiinţării unui Senat al Culturii. Prin intermediul acestui organism cu rol consultativ, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va putea beneficia de expertiza Academiei Române în vederea realizării politicilor publice din domeniul culturii.

Este o idee care poate aduce mai multă viziune, sistematizare în elaborarea de proiecte culturale mari, naţionale, folosind expertiza Academiei Române. Este o idee care depăşeşte numele unui ministru şi va rămâne ca generator de politici publice într-un domeniu vital.Cu atât mai mult, în An Centenar, demersul este de salutat şi are în mine un susţinător.”, a declarat deputatul Oana Vlăducă

Prin intermediul acestui organism cu rol consultativ, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va putea beneficia de expertiza Academiei Române în vederea realizării politicilor publice din domeniul culturii.