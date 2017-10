Deputatul Corneliu Åžtefan: Spitalul Pucioasa are neapÄƒratÄƒ nevoie de dotare de specialitate! i-1

Share This





















Zilele trecute, deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a adresat o interpelare Ministrului Sănătăţii, Florian Dorel Bodog.

Obiectul interpelării este stric legat de aparatura medicală veche de 40 de ani la Spitalul Pucioasa care trebuie urgent înoită. Spitalul Orăşenesc Pucioasa este o unitate medicală care nu a beneficiat, de-a lungul timpului, de atenţia cuvenită din partea factorilor responsabili. În anul 2017, la Spitalul Pucioasa se utilizează aparatură medicală de acum 30-40 de ani. Administraţia oraşului Pucioasa, condusă de primarul Constantin Ana a făcut şi face demersuri pentru a îmbunătăţii actul medical de la pucioasa însă sprijinul de la nivel central întârzie să apară. Primăria Pucioasa a depus la Ministerul Sănătăţii adrese peste adrese în vederea sprijinirii spitalului cu aparatură medicală care să facă faţă cerinţelor actuale, diagnosticării bolilor şi aplicării tratamentului necesar. ” Domnule ministru,

Sănătatea populaţiei trebuie să fie o prioritate pentru noi toţi, cei care ne-am asumat responsabilităţi politice, guvernamentale, administrative şi am promis cetăţenilor României că vom face totul pentru ca existenţa lor să devină din ce în ce mai sigură, nealterată de boală, de sărăcie, de alte probleme sociale şi economice.

Iată că, din păcate, înregistrăm abateri de la cele afirmate şi declarate în faţa oamenilor, abateri generate de birocraţie, de lipsa de implicare, de căutarea în permanenţă a unui „acar Păun”. Domnule ministru,

Vă aduc la cunoştinţă, încă o dată, situaţia Spitalului Orăşenesc Pucioasa, unitate medicală care nu a beneficiat, de-a lungul timpului, de atenţia cuvenită din partea factorilor responsabili. Nu este admisibil ca într-un spital al anului 2017, într-o ţară membră a Uniunii Europene, să mai fie utilizată tehnică medicală de acum 30-40 de ani!

Actuala conducere administrativă a oraşului Pucioasa depune numeroase eforturi pentru transformarea acestei instituţii, spre care se îndreaptă lunar mii de locuitori ai comunelor din nordul judeţului, într-una modernă, capabilă să răspundă nevoilor oamenilor prin dotare şi prin profesionalismul cadrelor.

Ca parlamentar de Dâmboviţa, m-am alăturat demersurilor edililor locali. Din păcate, nu am reuşit să deblocăm această situaţie, rămasă la stadiul de promisiuni.

Domnule ministru,

În cadrul vizitei de lucru pe care aţi întreprins-o în judeţul Dâmboviţa în luna august, aţi trecut şi pe la Spitalul Pucioasa, aţi văzut pe viu problemele cu care se confruntă şi aţi promis că vă veţi implica, aţi dat garanţii,

acum, nu s-a produs nicio schimbare!

Pe 12 septembrie, UAT Pucioasa revine cu o adresă în care solicită, din nou, Ministerului Sănătăţii, dumnevoastră în mod special, să nu se uite, la rectificarea bugetară, să fie alocate fondurile necesare dotării spitalului din localitate cu aparatură medicală.

Aflăm cu îngrijoarare că demersurile initiate şi promisiunile pe care le-aţi lansat au rămas fără acoperire practică. La rectificarea bugetară, din nefericire pentru cetăţenii din nordul judeţului Dâmboviţa, Spitalul Pucioasa nu a primit nici un ban în vederea începerii procesului de dotare cu aparatură modernă, absolut necesară derulării în condiţii de normalitate a actului medical.

Domnule ministru,

Sper că veţi analiza cu şi mai multă atenţie această situaţie şi că veţi găsi în cele din urmă o soluţie de ieşire din impas. Suntem un partid responsabil, nu trebuie să ne jucăm cu proiectele asumate, cu promisiunile făcute oamenilor, cu viaţa lor! Spitalul Pucioasa are neapărată nevoie de dotare de specialitate!

Solicit răspuns în scris.”, acesta este conţinutul interpelării deputatului Corneliu Ştefan, adresată Ministrului Sănătăţii.