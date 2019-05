Deputatul Corneliu Ştefan: PSD va trimite în Parlamentul European, la Bruxelles, cea mai bună echipă de politicieni, de patrioţi şi profesionişti

Share This





















Sâmbătă, 27 aprilie 2019, a fost oficial, prima zi a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Candidaţii celor 13 partide şi trei independenţi , pe parcursul a 30 zile, până pe 25 mai , ora 7:00, trebuie să convingă electoratul că merită să ajungă în Parlamentul European.

Pentru PSD Dâmboviţa, aceste alegeri au o dublă importanţă dar totodată obţinerea unui rezultat foarte bun pe 26 mai , îi determină pe social-democraţii dâmboviţeni să meargă din poartă în poartă şi să stea de vorbă cu dâmboviţeni, şi asta pentru că deputatul Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa, deschide lista candidaţilor PSD pentru alegerile europarlamentare.

Fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa, este susţinută de PSD şi pentru postul de comisar european.

Preşedintele executiv al PSD Dâmboviţa, deputatul Corneliu Ştefan a afirmat că PSD- Guvernul Dăncilă şi-a ţinut toate promisiunile electorale privind creşterea salariilor, creşterea pensiilor, scăderea şomajului şi măsurile pentru agricultură şi fermieri, însă cu o echipă puternică de europarlamentari ai PSD în Parlamentul European , în România , lucrurile bune vor continua.

„Suntem la început de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Prin votul dumneavoastră, PSD va trimite în Parlamentul European, la Bruxelles, cea mai bună echipă de politicieni, de patrioţi, de profesionişti, care să se lupte, în cel mai înalt for legislativ de pe continent, pentru drepturile noastre, pentru deomocraţie, pentru o viaţă mai bună, pentru un tratament egal în Europa. Lista candidaţilor PSD pentru Parlamentul European este deschisă de preşedinta PSD Dâmboviţa, doamna Rovana Plumb -fost ministru al Fondurilor Europene.

România a devenit mai prosperă, mai sigură, mai puternică datorită guvernării PSD! Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pus în practică de PSD, avem drumuri mai bune, avem reţele de apă şi de canalizare, avem şcoli, grădiniţe, săli de sport, aşezăminte de ocrotire socială.

Am reabilitat şi modernizat spitalele, le-am dotat cu tehnică performantă şi lucrurile nu se vor opri aici! Am reuşit să oprim migraţia medicilor noştri şi a cadrelor medii către Occident, mărind salariile din sistem la nivelul veniturilor obţinute în statele din vestul Europei.

Am mărit pensiile tuturor categoriilor socio-profesionale. Am mărit salarile şi ritmul de creştere va continua!

Pentru PSD, interesul ţării, al cetăţeanului, drepturile şi libertăţile democratice câştigate în decembrie 1989, cu preţul sângelui, au fost întotdeauna prioritare. Pe 26 mai, vă îndemn să votaţi candidaţii PSD pentru Parlamentul European!

Votaţi pentru o viaţă demnă!

Votaţi pentru democraţie şi libertate!

România merită mai mult respect în Europa!”, a declarat deputatul Corneliu Ştefan,Preşedintele executiv al PSD Dâmboviţa

„Patrioţi în Europa. România merită mai mult” este principalul mesaj pe care PSD îl transmite cetăţenilor în această campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, şi că România trebuie să aibă drepturi egale cu cele ale statelor membre UE şi să fie respectată.