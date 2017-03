Deputatul Corneliu Ştefan: Judeţul Dâmboviţa riscă să piardă investiţii de peste 60 de milioane de euro din cauza consilierilor judeţeni ai PNL

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, fost vicepreşedinte CJ Dâmboviţa nu poate să rămână indiferent faţă de poziţia consilierilor judeţeni ai PNL care continua să se opună proiectului de hotărâre care priveşte includerea în patrimoniul public a celor 10 apartamente locuinţe de serviciu pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa are obligaţia să le ofere Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, după ce CJ Dâmboviţa a primit la schimb în administrare terenul de la fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte Sud. Parlamentarul Corneliu Ştefan spune clar că blocarea includerii în domeniul public a celor 10 locuinţe de serviciu de către consilierii PNL pune în pericol investiţii de 60 de milioane de euro: „Judeţul Dâmboviţa risca sa piardă investiţii de peste 60 milioane de EURO din cauza votului impotri-va al Consilierilor Judeţeni ai Partidului Naţional Liberal. Încă odată se demonstrează ca preocupările aleşilor PNL nu sunt pentru dezvoltarea judeţului Dâmboviţa, ci pentru a bloca investiţiile majore din zona.

Îmi doresc sa văd o opoziţie constructiva care sa promoveze interesele cetăţenilor dâmboviţeni şi nu sa blocheze proiectele Consiliului Judeţean Dâmboviţa.Costel Preda, directorul Direcţiei Silvice Dâmboviţa”, a declarat deputatul Corneliu Ştefan.

Marţi,28 februarie,CJ Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă ordinară.La punctul 31 pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre pentru transmiterea a 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu” din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului. Proiectul a fost respins din cauza opoziţiei consilierilor judeţeni PNL. Au fost 21 de voturi pentru din partea PSD, şase abţineri (Gabriel Plaiasu, Adrian Stan, Vlad Drugă, Dănuţ Trică, Bogdan Marcu şi Iulian Brezeanu), patru împotrivă (Jean Popescu, Aurelian Popă, Gabriel Grozavu, Ion Sorin) şi doi nu au participat la vot (Buta şi Adrian Mocanu): „Apartamentele au fost achiziţionate în anul 2016, în caz contrar, de neefecturare a transferului, din data de 20 aprilie 2017, tot terenul urmând să revină în proprietatea statului. Terenul are 26 ha. şi aveam 2 obligaţii, asumate în 2013, realizarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, pentru are CJD a cheltuit 4.264.618 lei, aproape 43 de miliarde de lei vechi. Există un contract de finanţare, încheiat în 19 august 2016, pentru asigurarea unui drum de legătură, în valoare de 58 de milioane lei, există şi finanţarea asigurată pentru drumul de legătură 720 E, pentru care CJD a cheltuit 57.724 lei pentru avize, acorduri s.a.m.d.Proiectarea ne-a costat 85.000 lei şi avem 58 de miliarde lei vechi pentru acest obiectiv. În data de 20 februarie, la sediul CNI s-a avizat documentaţia pentru construcţia noului stadion, la Complexul Sportiv Târgovişte, în valoare de 99 milioane de lei noi, aproape 1000 de miliarde de lei vechi, pentru care CJD a cheltuit 167.404 lei pentru avize etc şi 116.600 lei pentru DALI, proiect tehnic şi DTAC. Miercuri vom face formalităţile pentru predare-primire şi la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa. Pentru Parcul Loisir, în valoare de 1,2 milioan lei, s-au cheltuit 157.253 lei,avem un proiect depus pe axa 5.2 pentru Şcoala de Cavalerie, depus la Minister, de 2,7 milioane de euro, s-au cheltuit 183.920 lei pentru DALI, depus prin POR (nr-Programul Operaţional Regional), sediul RAR, de 1,7 milioane de euro, pentru care am încasat o redevenţa de 8000 de euro/lună, 120 de locuinţe de serviciu prin ANL, pentru care am cheltuit 40.000 lei”, a declarat Alexandru Oprea,preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Pe cale de consecinţă, în continuare, CJ Dâmboviţa nu poate îndeplini obligaţia asumată prin Hotărârea de Guvern nr. 180/2013 şi va trebui să restituie cele 26,5 ha de teren Ministerului de Interne, iar blocarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa a celor 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu”, situate în municipiul Târgovi şte, strada Justiţiei nr. 37-39, pune în pericol toate proiectele din zona fostei unităţi militare de la gară, aflate în curs de implementare şi anume: – Complexul Sportiv (din care face parte şi proiectul noului stadion) – 234.801.600 lei (52.178.133,3 Euro); – Drumul de legătură DJ 720E între Gara Târgovişte Sud şi centura oraşului -12.117.520 lei (2.692.782,2 Euro); -Sediul Registrului Auto Român – în valoare de 1.700.000 euro. Pentru realizarea sediului, Registrului Auto Român i s-a transmis, în baza HCJD nr. 230/2013, un teren cu suprafaţa de de 10.000 mp pentru care Consiliul Judeţean Dâmboviţa încasează anual o redevenţă de 8.000 Euro; – Proiectul european pentru reabilitarea Şcolii de Cavalerie (depus la ADR Sud-Muntenia) – 2.700.000 Euro; -Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa ISU -4.534.208,1 lei, la care se adaugă cheltuieli de proiectare şi dirigenţie de şantier în valoare de 210.689,12 lei (1.007.601,8 Euro); – Sediu pentru arhivele judeţene (proiect în lucru, cu servicii contractate în valoare de 111.600 lei, cu un total estimat pentru investiţie în valoare de 2.245.573 lei) – Locuinţe de serviciu (plătite, care vor rămâne în patrimoniul Consiliului Judeţean Dâmboviţa) – 476.721 Euro).