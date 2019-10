Deputatul Corneliu Ştefan: Este momentul să fim uniţi şi inteligenţi

Share This





















Balzac spunea în lucrarea „Istoria măririi şi decăderii lui Cesar Birotteau”: Prima lege urmată de Dumnezeu este de a fi consecvent cu el însuşi: fără unitate, nu e putere. Scena politică este în fierbere. După trecerea moţiunii, se fac consultări, negocieri, şi mai abitir, de astăzi, partidele politice deja au intrat în focul alegerilor prezidenţiale . Se aruncă săgeţi şi în stânga şi în dreapta. Luptele interne continuă în contextul în care fiecare partid ar trebui să-şi vadă de treaba lui şi să-şi atingă obiectivul. Nu este pentru prima oară, când deputatul PSD Dâmboviţa, Comeliu Ştefan iese public şi face apel la unitate în partidul din care face parte: ” Da, luptăm pentru fiecare român, nu pentru o persoană, nu pentru interese de moment, aşa cum speculează unii şi alţii. Noi luptăm pentru binele şi viitorul acestei ţări, pentru binele şi viitorul copiilor noştri. Am greşit? Da, poate am greşit dar am plătit pentru aceste greşeli. Probabil ca vom mai greşi, dar din jarul înfrângerilor se ridica focul victoriei! Şi mereu am avut sprijinul vostru. Ce ne-a motivat? Voi,cei care aţi avut încredere în noi! Azi, suntem loviţi de ceilalţi şi arătaţi cu degetul pentru că am vrut să le meargă bine romanilor. Suntem loviţi pentru că am mărit salariile şi pensiile, pentru că ne-am dorit ca fiecare român să aibă un trai decent, pentru ca ne-am dorit sa dezvoltam comunităţile locale. Majoritatea celor care ne lovesc nu au un program bine stabilit, nu au soluţii concrete pentru România, nu îşi doresc linişte şi mai grav ne vor dezbinaţi. Da, Este momentul să fim uniţi şi inteligenţi! #România #Dâm-boviţa”, a trasmis deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan .