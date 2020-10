Deputatul Claudia Gilia: Sănătatea şi educaţia trebuie să fie priorităţi pentru guvernanţi, indiferent de condiţiile din societate

Camera Deputaţilor a aprobat legea privind acordarea unui stimulent de risc personalului din învăţământ. Atât cadrele didactice, cât şi personal didactic auxiliar şi personalul nedidactic din învăţământul de stat sunt implicaţi direct în lupta cu pandemia şi sunt extrem de expuşi, este necesar ca statul să acorde un stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei, respectiv 1500 de lei lunar, pe durata stării de alertă şi a stării de urgenţă, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic din învăţământul de stat.Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia a ţinut să facă câteva aprecieri legate de această masură în sprijinul cadrelor didactice:

„Suntem alături de dascăli şi de personalul nedidactic din unităţile de învăţământ, în acest an deosebit de dificil, marcat de inconsecvenţa deciziilor guvernamentale pe subiectul şcolii în pandemie.

Este greu pentru toată lumea, iar profesorii poartă o responsabilitate uriaşă, în condiţiile în care nici şcoala, nici familia, nici societatea nu este pregătită pentru educaţia online. În acelaşi timp, nu trebuie să ignorăm riscurile la care se supun profesorii şi personalul nedidactic.

Totuşi, guvernanţii „României educate” continuă să se bâlbâie, să ia decizii controversate pe care să le anuleze peste o zi sau să spună că nu vor face un anumit lucru, dar să îl decidă peste câteva ore. Haos e un cuvânt prea puţin cuprinzător pentru ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul de învăţământ.

În această mare de incertitudini, PSD a propus un stimulent financiar pentru profesorii şi personalul nedidactic.

Tot PSD este cel care a majorat salariile dascălilor la un nivel decent pentru o ţară europeană. Sunt semne de respect şi apreciere, pentru că educaţia este baza viitorului oricărui popor.

Astfel, începând cu anul şcolar/universitar 2020-2021, pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă instituite ca urmare a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, beneficiază de un stimulent de risc după cum urmează:

în cuantum de 2000 de lei lunar, pentru personalul didactic;

în cuantum de 1500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

Stimulentul de risc se acordă pe durata desfăşurării cursurilor aferente anului şcolar/universitar pe perioada stării de alertă/stării de urgenţă, proporţional cu timpul în care persoanele din categoriile mrnţionate mai sus îşi desfăşoară fizic activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ în prezenţa antepreşcolar-ilor/preşcolarilor/elevilor/ studenţilor.

Lista persoanelor din categoriile evidenţiate, care beneficiază de stimulentul de risc acordat potrivit legii, se stabileşte, lunar, prin decizie a conducătorului unităţii de învăţământ. Conducătorul unităţii de învăţământ este responsabil pentru întocmirea listei beneficiarilor stimulentului de risc şi are obligaţia comunicării acesteia către inspectoratul şcolar.

Stimulentul de risc nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă.

De asemenea, personalul din învăţământul preuniversitar şi universitar particular acreditat/autorizat poate beneficia de stimulentul de risc în condiţiile stabilite de lege

Stimulentul de risc se poate suporta şi din finanţarea asigurată de stat, potrivit legii, în baza costului standard per elev/preşcolar/antepreşcolar.

Îmi doresc ca guvernanţii să pună în aplicare aceste măsuri care vin în sprijinul dascalilor noştri în aceste vremuri grele pentru sistemul educaţional.

Am spus-o întotdeauna, sănătatea şi educaţia trebuie să fie priorităţi pentru guvernanţi, indiferent de condiţiile din societate.”, a declarant Claudia Gilia.