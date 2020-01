Deputatul Claudia Gilia: „România normală” e anormală

Share This





















Start Up Nation România, cel mai important program de creare şi finanţare a start-upurilor din România a fost pus la pământ de Guvernul PNL. Acest program reprezintă singura şansă pentru majoritatea tinerilor întreprinzători care vor să demareze o afacere proprie, dar şi o gură de aer pentru mediul de afaceri din România care necesită întinerire, digitalizare şi inovare. Potrivit proiectului de buget propus pentru anul 2020, de Guvernul PNL, programul Start Up Nation România va avea în

anul 2020 credite de angajament de 233 milioane lei şi credite bugetare de 233 milioane lei.

Din creditele bugetare alocate pentru anul 2020 vor putea fi plătite doar o parte din deconturile beneficiarilor Start Up Nation ediţia 2. Amintim faptul că doar la rectificarea bugetară din decembrie 2019 au fost alocate 300 de milioane pentru plata deconturilor depuse de beneficiari în cursul anului 2019. Majoritatea deconturilor se vor depune în ultimele 3 luni de implementare a planurilor de afaceri (mai-iulie 2020). Pentru a

putea onora contractele de finanţare şi a putea face plata deconturilor, programul Start Up Nation trebuie să aibă o alocare bugetară de 1,5 miliarde lei.

Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia nu a întârziat să taxeze aspru decizia Guvernului PNL de a bloca desfăşurarea Start-up Nation:

” Noi, cei din Partidul Social Democrat, am fost acuzaţi că am stârnit panică spunând că PNL va veni cu un program de austeritate, bazat pe tăieri şi desfiinţări.

Timpul ne dă, din

păcate, dreptate!

Vă spuneam zilele trecute de „Prima Casă”, cât pe ce să dispară dacă nu am fi reacţionat public extrem de rapid. Constat acum că un alt program pentru tineri este în pericol, Startup Nation.

Programul, iniţiat de PSD, care i-a ajutat pe aproape 10.000 de tineri să înceapă o afacere proprie şi să ofere locuri de muncă altor români, va primi o finanţare redusă la jumătate.

„România normală” a PNL nu mai are nevoie de mici investitori şi de angajaţi care să contribuie la bugetul de stat. Graţie unei campanii agresive de

fake news, ni s-a tot spus că PSD este partidul bătrânilor, pensionarilor (ca şi cum aceste categorii ar fi inferioare altora, când, de fapt, sunt categoriile cu cea mai mare experienţă şi expertiză).

În realitate, PSD a iniţiat şi a susţinut cu toată puterea multe proiecte naţionale adresate tinerilor.

Vă întreb eu astăzi, PNL este partidul cui? Nu de alta, dar văd că de tăiat nu scapă nicio categorie socială sau de vârstă! Se întâmplă lucrul de care mă temeam: „România normală” e anormală, dragii mei!”, a declarat deputat Claudia Gilia.