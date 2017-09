Deputatul Claudia Gilia, în plin proces de audiente cu dâmboviţenii

Share This





















Doamna conf. univ. dr. Claudia Gilia şi-a luat în serios noua calitate pe care o deţine şi anume aceea de deputat al PSD în circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa.

Pe data de 4 septembrie a depus jurământul în calitate de deputat în Parlamentul României. Deputatul Claudia Gilia face parte din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

Deputatul Claudia Gilia are trei cabinete parlamentare la Târgovişte, Băleni şi Moreni, iar începând de joi, 21 septembrie 2017 deja va acorda şi audienţe în teritoriu tuturor dâmboviţenilor, după un program bine stabilit:

„În data de 4 septembrie am fost validată de către plenul Camerei Deputaţilor şi am depus jurământul în calitate de deputat în Parlamentul României. Fac parte din Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi am solicitat Grupului parlamentar al PSD, includerea mea şi într-o altă comisie, este vorba de Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi în strânsă corelaţie cu această chestiune fac parte din Grupul de prietenie cu Spania. Mi-am dorit foarte mult să fac parte din Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării pentru că îmi doresc să continui activitatea de sprijinire a românilor din comunităţile din afara graniţelor ţării. Am trei cabinete parlamentare. Unul se află în Târgovişte în cadrul clădirii CJ, etajul 1, un cabinet parlamentar la Băleni şi un cabinet parlamentar la Moreni. Ca şi activitate politică îmi voi desfăşura activitatea pe districtul Băleni.

Începând de astăzi, voi participa la primele audienţe pe care le voi da în această calitate locuitorilor judeţului Dâmboviţa. Astăzi, 21 septembrie 2017, ora 17.00 sunt la Răcari, iar mâine, 22 septembrie 2017, ora 17.00 mă voi afla la Titu şi la ora 19.00 la Băleni”, a declarat deputatul Claudia Gilia.

Claudia Gilia a fost până vineri,15 septembrie 2017, consilier judeţean şi vicepreşedinte al CJ Dâmboviţa.

Doamna conf. univ. dr. Claudia Gilia este cadru didactic universitar al Universităţii Valahia din Târgovişte, unde ocupă funcţia de prorector de dezvoltare instituţională şi relaţii internaţionale. În plan politic este preşedinte OFSD Dâmboviţa şi vicepreşedinte PSD Dâmboviţa.