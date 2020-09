Deputatul Claudia Gilia: Amendamente la rectificarea bugetară prin care să îndreptăm umilinţa şi suferinţa la care sunt supuşi românii de această guvernare liberală cinică

PSD propune creşterea pensiilor cu 40%, creşterea salariilor profesorilor din acest an şi alocări de fonduri pentru autorităţile locale. Toate aceste amendamente se adaugă rectificării bugetare făcute de Guvern a intrat astăzi, la votul final în plenul reunit al Parlamentului.

Amendamentul PSD prin care este abrogată majorarea punctului de pensie cu 14% şi rămâne forma în vigoare de creştere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificat să fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, însă amendamentul PSD prevede că valoarea punctului de pensie va fi menţinută, cum e în prezent prevăzut de lege, la 1.775

lei.

Un alt amendament al PSD adoptat în şedinţa comisiile reunite pentru buget este cel prin care au fost crescute sumele repartizate unităţilor administrativ teritoriale cu un miliard de lei. De asemenena, pentru municipiile reşedinţă de judeţ este alocată suplimentar suna de 500 milioane lei, care va fi repartizat egal autorităţilor locale, fără a se ţine cont de culoarea politică.

O altă modificare abrogă articolul 43 care prevedea creşterea salariilor cadrelor didactice de anul viitor. Prin urmare, salariile profesorilor vor fi majorate din acest an, aşa cum este prevăzut de lege.

Comisiile reunite de buget finanţe din Parlament au dat un raport favorabil rectificării bugetare, dar cu amendamentele aduse de PSD, nu în forma dorită de Guvern. Impactul bugetar în acest an pentru majorare alocaţii, pensii şi salarii profesori este de 15 miliarde de lei: „Mai sunt câteva zile până la alegerile locale, moment de referinţă pentru următorii patru ani în administraţia judeţeană şi locală. Profitând, poate, şi de faptul că atenţia tuturor este îndreptată spre alegeri, Guvernul Orban face ceea ce mi-aş permite să numesc o „crimă financiară”.

Este fără precedent ca un guvern să aloce bani din fondul de rezervă bugetară ţinând cont doar de culoarea politică a primarilor, fără a lua în seamă nevoile comunităţii sau numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativă.

Exemplul cel mai elocvent este cel al judeţului nostru, dar acelaşi lucru s-a întâmplat în toată România. În primul rând, Târgovişte – municip

iul reşedinţă de judeţ, pentru că este condus de un edil PSD, nu a primit nici măcar un leu. La polul opus, comune cu puţin peste 4000 de locuitori, dar cu primari PNL, au primit peste 1 milion de lei. Comunele conduse de primari PSD au primit, cu mici excepţii, câte 250.000 lei, mult sub alocările pentru cele conduse de edili PNL.

Ce înţeleg eu din această alocare?

Că liberalii din Guvern aleg să îi pedepsească pe oamenii care au alte opţiuni politice.

Că nu contează decât membrii de partid şi nu comunitatea, nu oamenii.

Că sunt cetăţeni buni şi cetăţeni răi, că sunt cetăţenii de mâna întâi şi de mâna a doua, iar încadrarea în aceste categorii este strict după opţiunea politică a fiecăruia?

Şi atunci unde mai este libertatea de conştiinţă, libertatea de a alege şi a fi ales? Unde este democraţia?

Am mers în mai multe comune, în activităţi specifice de campanie. Am întâlnit multe persoane, inclusiv însoţitori ai persoanelor cu handicap, care nu şi-au mai primit banii în ultimele luni. Primăriile nu au bani, iar Guvernul a refuzat să le aloce sumele necesare.

Ce vină au aceşti oameni care deja suferă din cauza bolii? Cum să facă ei faţă problemelor personale, dacă nu li se pot asigura drepturile, doar pentru că PNL se răzbună pe alegătorii PSD?

Ştiţi deja că primăriile au obligaţia de a asigura dezinfectanţi, ter-moscanere şi personal pentru secţiile de vot. Din ce bani? Din cei care nu s-au acordat? Îmi aduc aminte că în luna august, premierul Orban declara că vor fi cumpărate măşti pentru cetăţenii care vin la vot şi nu au, vor fi cumpăraţi dezinfectanţi. Suntem în luna septembrie şi din promisiunile că totul va fi bine, iar oamenii vor fi în siguranţă prin grija guvernanţilor, aflăm că alegătorii trebuie să-şi asigure singuri măşti, iar primăriile trebuie să asigure dezin-fectanţi, măşti şi tot ce este necesar pentru ca procesul electoral să se desfăşoară în condiţii de siguranţă sanitară.

Iar în acest timp, Guvernul Orban îi împarte pe oameni în pesedişti, penelişti, userişti, pemepiştii şi alţii, românii pierzându-şi, în fapt, calitatea de cetăţeni cu drepturi egale.

Ce va face PSD?

PSD se va ţine de cuvânt!

Vom vota astăzi aceste amendamente la rectificarea bugetară prin care să îndreptăm umilinţa şi suferinţa la care sunt supuşi românii de această guvernare liberală cinică:

Vom suplimenta bugetele locale cu peste 1 miliard de lei.

Vom majora salariile profesorilor, cum prevedea legea salarizării.

Vom majora cu 40% punctul de pensie, cum prevede legea pensiilor.

Vom suplimenta bugetul Start Up-Nation pentru a se plăti facturile antreprenorilor ce şi-au riscat economiile şi joburile.

Prin suplimentarea bugetelor autorităţilor locale şi introducerea condiţiei ca suma alocată să ţină cont de numărul locuitorilor, PSD va combate ticăloşia guvernului Orban care a favorizat, de-o manieră revoltătoare, proprii primari.

Oamenii nu au nicio vină, nu trebuie să sufere pentru că au votat altfel decât au dorit Orban sau Iohan-nis.

Guvernul PNL nu a majorat, ci a tăiat din drepturile copiilor şi pensionarilor.

1660 de lei! Acesta este suma pe care a pierdut-o, în acest an, fiecare copil cu vârsta între 2 şi 18 ani, din cauza refuzului Guvernului Orban de a aplica legea care prevedea dublarea alocaţiilor de la 1 ianuarie.

324 de lei este suma luată de guvernul PNL de la fiecare dintre copiii mai mici de 2 ani, din banii care li s-ar fi cuvenit pentru anul 2020.

1440 de lei! Atât au pierdut/pierd pensionarii în medie, în acest an, prin refuzul guvernului PNL de a respecta Legea pensiilor care prevedea creşterea punctului de pensie cu 40%.

Ne întrebăm cu toţii: Unde s-au dus banii pentru alocaţii şi pensii?

Unde sunt banii din împrumuturile fără număr făcute de domnul Câţu?

Răspunsul îl ştim cu toţii.

Risipiţi în furăciunile de zeci sau sute de milioane de euro din banii de pandemie, prin achiziţii pe şpagă, de măşti de protecţie de slabă calitate de 100 de ori mai scumpe, combinezoane pentru medici de 10 ori mai scumpe, izolete la preţ de automobil modern nou, aparate de ventilat de 3-4 ori mai scumpe etc. La toate aceste cheltuieli se adaugă plăţi de milioane pentru marfă sau servicii nelivrate.

Pe salariile date degeaba pilelor şi politrucilor puşi în funcţii publice, deşi nu au nicio pregătire adecvată acelor funcţii. Deşi guvernul PNL are aproape jumătate din numărul de ministere al Guvernelor PSD, cheltuielile făcute de Guvernul Orban sunt cu 11 miliarde lei mai mari!

Voi vota pentru această rectificare bugetară.

Este singura şansă să corijăm nedreptăţile făcute de Guvernul Orban oamenilor şi comunităţilor locale. „, a declarant deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia.