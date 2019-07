Deputatul Claudia Gilia a onorat invitaţia la recepţia organizată cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a Franţei

Share This





















La sediul Ambasadei Franţei din Bucureşti a avut loc recepţia organizată cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a Franţei.Deputatul Claudia Gilia, în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză, a participat la recepţia oficială, organizată de Ambasada Franţei în România :

„La mulţi ani, Franţei! Am avut astazi onoarea, in calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceza, sa particip la receptia oficiala, organizata de Ambasada Frantei in Romania, cu ocazia cel-ebrarii zilei nationale a Republicii Franceze.Pentru români, Franţa reprezintă o naţiune-soră, un partener sincer care ne-a susţinut în cele mai grele momente ale istorie foarte mulţi romani este un model de la care ne inspirăm în cea mai mare parte a deciziilor noastre. Prietenia dintre popoarele noastre se vede şi simte! Mii de cetăţeni francezi se simt în România ca acasă, aşa cum mii de români au fost primiţi cu braţele deschise la Paris. La mulţi ani, poporului francez! La mulţi ani, culturii europene comunelVIVE LA FRANCE! VIVE LA REPUBLIQUE!”, a afirmat deputat Claudia Gilia

Ziua naţională a Franţei este sărbătorită în fiecare an pe 14 iulie.