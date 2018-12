Deputatul Cezar Preda pune (colegilor) aceeaşi întrebare de anul trecut: „Ce au făcut pentru Dâmboviţa?”

Share This





















Intr-o conferinţă de presă de sfârşit de an, perioadă totuşi cu multă încărcătură politică, deputatul PNL Cezar Preda nu s-a ferit de subiectele fierbinţi şi nici n-a ocolit conducerea organizaţiei judeţene, tirul ironiilor fiind extrem de bine calibrat: „Ce face Cezar Preda pentru acest judeţ şi pentru Partidul Naţional Liberal se poate vedea în instrumentele lui de acţiune. Interpelările, Întrebările, Poziţiile, ajutorul primarilor, ajutorul personal al unor membri PNL. Deci el se poate cuantifica. (…) Întrebarea mea rămâne ca cea de anul trecut.Trebuie să spună ce au făcut şi ei pentru oameni. Consilierii judeţeni, consilierii municipali, ce au făcut pentru Dâmboviţa?

Eu nu mai vreau să pun paie pe foc. Cred că domnul preşedinte are destul de muncă. Avem organizaţii care trebuie refăcute. Am înţeles că, în continuare, dăm oameni afară. Este şi asta o politică… Poate vom fi mai puternici aşa, dacă îi dăm afară. Am primit şi eu tot felul de ameninţări, că o să fiu dat afară dacă nu respect nu ştiu ce prevederi. N-am nicio reţinere. Dacă noi ne aflăm în faţa unei moţiuni de cenzură şi tu le spui parlamentarilor tăi că îi dai afară, cam ce crezi că viitor are partidul?”