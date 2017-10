DeputatuI PSD Damboviţa, CIaudia GiIia, în mijlocul comunităţilor dâmboviţene

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia, are şi dânsa ca toţi parlamentarii cabinete, dar de cele mai multe ori preferă ca în timpul rămas să mergă în teritoriu, să fie în permanenţă conectată la problemele pe care cetăţenii şi administraţiile locale le întâmpină. Ca deputat ales de dâmboviţeni, doamna Claudia Gilia face tot ceea îi stă în putere pentru a demonstra că este un sprijin real pentru oameni. „În cadrul programului de activitate de circumscripţie electorală, am avut recent mai multe întâlniri cu aleşii locali, reprezentanţi de instituţii şi locuitori din comunele Bilciureşti, Cojasca şi Corneşti. A fost o continuare a dialogului pe care l-am avut permanent cu aceste comunităţi, prezentându-le acum activitatea pe care o desfăşor, ca parlamentar, în cadrul Comisiei juridice, disciplină şi imunităţi, în cadrul Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi, sigur, în plenul Camerei Deputaţilor.

Un subiect extrem de important a fost legat de Programul Naţional de Dezvoltare Locală (etapa a Il-a). Am subliniat necesitatea depunerii documentaţiilor aferente proiectelor aprobate la finanţare până la sfârşitul acestei luni. Ar fi o pată pe imaginea administraţiilor locale şi pe imaginea noastră, ca judeţ, să ne trezim cu proiecte blocate la finanţare din cauze pe care, de la un punct încolo, nu le mai înţeleg. Am spus-o şi eu de atâtea ori, au spus-o şi alţi reprezentanţi ai PSD Dâmboviţa. E păcat ca un program cu adresabilitate atât de mare să nu fie fructificat.

Au fost întâlniri extrem de utile, care confirmă, o dată în plus, că acest fel de comunicare directă este de departe, cel mai eficient atunci când vrei să cunoşti problemele şi să faci ceva pentru rezolvarea lor.”, a declarat deputatul Claudia Gilia

Eficienţa acestor acţiuni este cu siguranţă mai mare decât cea a acordării unor audienţe în birouri fixe, aflate de multe ori la distanţe mari faţă de domiciliile oamenilor care nu au timp sau bani pentru deplasări şi care vorbesc mult mai degajat cu un parlamentar care vine în comunitatea unde trăiesc zi de zi.