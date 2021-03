Depistaţi la volan sub influenţa alcoolului şi a substanţelor psihoactive

Poliţiştii de la rutieră au fost prezenţi şi au acţionat, pe raza întregului judeţ, pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, prevenirea producerii unor accidente de circulaţie, dar şi pentru a verifica respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice.

În urma controalelor efectuate, doi bărbaţi din localităţile Lunguleţu şi Bâldana, au fost depistaţi în timp ce conduceau autoturisme, deşi se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.Fiind testaţi cu aparatul etilotest, cei doi au prezentat alcoolemii cu o valoare peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au oprit pentru control, pe raza localităţii Potlogi, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că şoferul deţine un permis de conducere provizoriu emis de către autorităţile din Marea Britanie, acesta neavând dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

De asemenea, un tânăr de 20 de ani, a fost surprins în timp ce conducea un autoturism, pe raza oraşului Fieni, fără a poseda permis de conducere, iar un alt bărbat, în vârstă de 28 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară, pe raza oraşului Pucioasa, având dreptul de a conduce suspendat.

Un alt tânăr de 20 de ani, este cercetat de poliţişti după ce a fost depistat în timp ce conducea un autoturism, pe raza localităţii Dragodana, deşi se afla sub influenţa unor substanţe psihoactive.

În cauză, în toate situaţiile, poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.