DEOIZII IMPORTANTE ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, întrunit în mod statutar, în prezenţa tuturor membrilor săi, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federaţiei Române de Fotbal la data de 27 iunie 2021, adoptă următoarele decizii:

Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Comitetului de Urgenţă al FRF nr. 10 din 01.06.2021.

Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Comitetului de Urgenţă al FRF nr. 11 din 11.06.2021.

Aprobă cu unanimitate de voturi Hotărârea Comitetului de Urgenţă al FRF nr. 12 din 18.06.2021

În conformitate cu prevederile Statutului FRF (în special art. 44), aprobă cu unanimitate de voturi convocarea Adunării Generale Extraordinare a cluburilor participante în Campionatul Naţional Liga 1 pentru alegerea unui reprezentant al acestora în Comitetul Executiv al FRF pentru data de 14 iulie 2021, ora 11.00, la sediul Federaţiei Române de Fotbal.

Aprobă cu unanimitate de voturi ca locul de desfăşurare al Supercupei României, ediţia 2021, să fie stadionul Arena Naţională, în data de 10 iulie

2021, ora 20.00.

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile de transport aerian (charter) pe ruta România – Islanda – România, ocazionate de desfăşurarea jocului oficial dintre naţionalele de seniori ale Islandei şi României din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar din anul 2022.

Aprobă cu majoritate de voturi (un vot împotrivă) modificarea Regulii U21. Pentru evitarea oricărui dubiu, Comitetul Executiv stabileşte că modificarea Regulii U21 este aplicabilă unitar, în cazul în care decizia va fi contestată şi suspendată sau anulată, se va aplica Regula U21 astfel cum a fost aceasta în vigoare în sezonul anterior.

Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor şi clasamentelor din cadrul competiţiilor naţionale de seniori, Liga a 2-a şi Liga a 3-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor şi clasamentelor din cadrul competiţiilor naţionale de fotbal feminin.

Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor şi clasamentelor din cadrul competiţiilor naţionale de fotbal în sală.

Aprobă cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor şi clasamentelor din cadrul competiţiilor naţionale de fotbal juniori.

Aprobă cu unanimitate de voturi perioadele de transfer pentru vară şi iarnă aferente sezonului 2022-2023, astfel: 14 iunie – 05 septembrie 2022 şi 17 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023 cu excepţia fotbalului în sală pentru care a doua perioadă de transfer va fi 10 ianuarie – 06.02.2023.

Pentru competiţiile de fotbal amator se aprobă prelungirea perioadei de transfer până cu 48 de ore înainte de începerea competiţiei, în conformitate cu prevederile art. 19 pct. 4 din RSTJF şi cu respectarea tezei finale a art. menţionat.

Aprobă cu unanimitate de voturi sistemul competiţional al Campionatului Naţional Liga a 2-a, ediţia 2021-2022. Calendarul de disputare al Ligii a 2-a urmând a se stabili în proxima şedinţă.

Aprobă cu unanimitate de voturi sistemul competiţional şi calendarul de disputare al Campionatului Naţional Liga a 3-a, ediţia 2021-2022 (data de începere a Ligii a 3-a fiind 28 august

2021).

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea sistemului de premiere al competiţiei Cupa României, ediţia 20212022 în sensul că se extinde premierea inclus la faza a 3-a a Cupei României, fără a fi afectate bonusurile acordate celorlalte echipe.

Aprobă cu unanimitate de voturi lista de delegaţi de joc, pentru competiţiile organizate de FRF, aferentă sezoanelor 2021-2022 şi 2022-2023.

Amână cu unanimitate de voturi modificarea Regulamentului de organizare a activităţii fotbalistice (ROAF) în ceea ce priveşte numărul minim de jucători convocaţi la loturile naţionale U21, U20 şi U19, pentru care se poate solicita amânarea unui meci oficial în Liga a 2-a şi Liga a 3-a.

Aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea Comisiei Centrale a Arbitrilor de sancţionare a oficialilor pentru cumul de abateri sancţionate cu cartonaşul galben cu modificările dezbătute în şedinţă, respectiv sancţiunea se aplică la fiecare două cartonaşe galbene în meciuri din Cupa României, respectiv la fiecare 4 cartonaşe galbene în jocurile din campionat, iar penalitatea financiară aplicată oficialului respectiv va fi în cuantum dublu faţă de cea aplicată unui jucător pentru cumul de cartonaşe galbene. De asemenea, în cazul oficialilor nu se va aplica anularea avertismentelor de la o fază la alta a competiţiei.

Aprobă cu unanimitate de voturi „Implementation of the VAR System in Romanian Top Competitions” şi bugetul acestuia.

Aprobă cu unanimitate de voturi implementarea proiectului privind sistemul de iluminare cu nocturnă a stadioanelor de fotbal de la bazele sportive ale FRF de la Buftea şi Mogoşoaia.

Aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea gazonului artificial al terenului bazei sportive a FRF din Buftea.

Aprobă cu unanimitate de voturi creşterea sancţiunilor aplicabile cluburilor şi persoanelor (oficialilor) care nu respectă condiţiile de calificare pentru staff-ul tehnic. De asemenea se va menţiona expres care persoane au obligaţia de a formula sesizarea Comisiei de Disciplină şi Etică cu privire la aceste abateri, urmând ca textul exact al normei să fie aprobat prin decizie a Comitetului de Urgenţă.

Aprobă cu unanimitate de voturi abrogarea principiului avantajului golului marcat în deplasare la jocurile eliminatorii disputate în dublă manşă (de ex. Cupa României – semifinale, jocurile de baraj).

Aprobă cu unanimitate de voturi abrogarea criteriului de departajare privind numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în jocurile directe.

Aprobă cu unanimitate de voturi actualizarea sumelor din drepturile de televiziune ce sunt distribuite cluburilor participante în Campionatul Naţional Liga a 2-a.

Aprobă modificările Protocolului medical pentru desfăşurarea competiţiilor şi pentru fotbalul în sală, urmând ca acestea să se aplice ulterior apariţiei ordinului care să permită relaxări suplimentare.

Ca urmare a existenţei posibilităţii de vaccinare în mod gratuit, aprobă ca arbitrii şi delegaţii de joc să îşi suporte din fonduri proprii contravaloarea testelor COVID-19 pentru desfăşurarea activităţii, FRF urmând a nu mai suporta costurile respective.

Aprobă menţinerea în sezonul 2021/2022 a condiţiilor privind numărul de maxim 20 de jucători înscrişi în raportul de arbitraj, un număr de 5 schimbări posibil a fi efectuate în maximum 3 opriri ale jocului.

Aprobă prelungirea mandatului comisiilor jurisdicţionale până la data de

31 iulie 2021.

Aprobă completarea referatului aprobat prin Decizia CU nr. 12 din 18.06.2021 conform solicitării domnului Alin Cioban.

Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea contractului pentru întreţinerea gazoanelor cu iarbă naturală de la bazele sportive ale FRF din Mogoşoaia şi Buftea.