Demersuri pentru un Centru de preluare şi prelucrare a legumelor şi fructelor în zona Lunguleţu şi pentru reorganizarea Staţiunilor de la Voineşti şi Nucet

Senatorul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu îşi dă tot interesul să sprijine dezvoltarea agriculturii în judeţul Dâmboviţa, punând mare accent pe înfiinţarea unui Centru de preluare şi prelucrare a legumelor şi fructelor în zona Lunguleţu dar, totodată făcând demersurile legale pentru reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi pentru reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti. Săptămâna viitoare, la Lunguleţu va avea loc o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Agriculturii, autorităţile locale din zonă, autorităţile judeţene şi producătorii agricoli. Principalul subiect va fi înfiinţarea unui Centru de preluare şi prelucrare a legumelor şi fructelor: „Am fost şi la Ministerul Agriculturii, a doua oară, şi am câteva veşti bune. Joi, 23 februarie, la ora 12:00 -13:00, la Titu sau la Lunguleţu vom avea o întâlnire cu producătorii agricoli din zonă, pentru realizarea unui Centru de preluare şi prelucrare a legumelor şi fructelor. Am stat, am analizat şi cred că locaţia de la Lunguleţu este cea mai potrivită, este pe DN 7, aproape de Bucureşti şi implică o colaborare cu asociaţiile de producători. Vor veni specialişti de la Ministerul Agriculturii pentru a discuta cu reprezentanţii administraţiilor locale, administraţiei judeţene şi cu producătorii”, a declarat senatorul Adrian Ţuţuianu.

Veştile bune nu se opresc aici. Senatorul Adrian Ţuţuianu a făcut demersurile legale la Ministerul Agriculturii privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti . Concret, există deja la avizare o Hotărâre de Guvern pentru reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. În cel mai scurt timp va intra în reorganizare şi Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Voineşti: „Este la avizare o Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet. Ea a funcţionat ca un centru. Avantajul acestei hotărâri este că Staţiunea va fi finanţată şi de la bugetul statului, ceea ce înseamnă că o scoatem din necazurile financiare care le are astăzi şi am primit promisiunea că se va întâmpla acelaşi lucru şi cu Staţiunea de la Voineşti”, a declarat senatorul Adrian Ţuţuianu.

Aceste reorganizări prin Hotărâre de Guvern, vor reprezenta o gură de oxigen pentru Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Voineşti. Imediat reorganizate, staţiunile vor putea primi bani şi de la bugetul de stat şi astfel vor putea să mai stingă din datoriile colosale.

Potrivit legii în vigoare, pot primi bani de la bugetul de stat doar staţiunile de cercetare-dezvoltare care au obţinut Hotărârea de Guvern privind reorganizarea. Directorul Staţiunii de Cercetare -Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, ing. Daniel Comănescu ne-a spus că domnul senator Adrian Ţuţuianu este singurul om care a făcut demersuri susţinute pentru renaşterea activităţii de cercetare-dezvoltare în agricultură la nivelul judeţului Dâmboviţa.