Delir şi nebunie în peroada interbelică(XCII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

A doua zi toată America a protestat violent împotriva metodelor folosite de preşedintele Herbert Hoover pentru a rezolva problema foştilor luptători din Primul Război Mondial. Executând ordinele primite din partea preşedintelui republican, Dwight Eisenhower, viitor preşedinte republican, a permis – fără să-şi dea seama – ca în următorii douăzeci de ani partidul democrat să nu mai plece de la putere, după ce va câştiga următoarele alegeri.

Campania electorală a fost un turneu trimfal pentru Roosevelt şi un calvar pentru Hoover. Pe 4 noiembrie, „bărbatul cu zâmbetul cuceritor” a obţinut majoritatea voturilot în patruzeci şi două de state iar lugubrul Hoover, doar în zece.

în ciuda acestul triumf, situaţia Americii era fos-rte dramatică când, pe 4 martie 1933, noul preşedinte a fost investit în funcţie, la Washington: peste paisprezece milioane de şomeri, peste şase milioane de fermieri sufocaţi de zece miliarde de dolari datori ipotecare. Era perioada când un ziar a definit în felul următor ferma americană: „O mare întindere de teren arabil înconjurată din toate părţile de creditori, acoperită de ipoteci pe care în zadar se bazeză o familie compusă din şapte persoane pentru a cumpăra o maşină la mâna a doua al cărui rezervor va fi mereu gol… „

Fermierii, cu miile, vor fi alungaţi de pe pământurile lor de către creditorii ce vor să-şi recupereze banii împrumutaţi. Totul se va lega în lanţ. Cum împrumuturile funciare nu mai pot fi rambursate, mii de bănci locale dau faliment. Un alt aspect, provocat de depresia financiară: în marile bănci, depunătorii îşi retrag aurul. Astfel, pe zi ce trece, „depresia” devine tot mai tragică. în ziua în care Roosevelt a fost investit preşedinte, în douăzeci de State erau deja suspendate plăţile.

Dar Roosevelt, cu ajutorul economiştilor ce formau „brain trust”-ul său, pusese deja la punct un plan de de urgenţă pentru salvarea economiei americane. Astfel, textele legislative s-au succedat într-un ritm aşa de rapid încât, în trei luni, noul Preşedinte a reuşit să determine politicienii să voteze un număr foarte mare de legi pentru redresarea economică, performanţă de care nu a fost în stare Hoover în cei patru ani de conducere a Statului.

începea perioada New Deal.

Prima măsură revoluţionară luată de Roosevelt, la patruzeci şi opt de ore după investirea sa, a fost să închidă băncile timp de opt zile şi să pună embargou pe aur.

în primul moment, s-a declanşat o nouă panică. Mii de new-yorkezi s-au înghesuit în faţa băncilor. Ultimele lor resurse financiare vor fi confiscate de către guvern? Dar niciun protest violent de stradă nu a avut loc. întâi cinematografele, apoi hotelurile au anunţat că acceptă cecuri ca dovadă a încrederii lor în aplicarea măsurilor de redresare economică.

Bolcând sistemul bancar, Roosevelt a urmărit să dea timp experţilor să restaureze finanţele Statului prin crearea de noi baze economice. Obiectivul său era dublu.

în primul rând, a vrut să evite producerea unei noi prăbuşiri a Bursei. Pentru atingerea acestui scop, Roosevelt a instituit un serviciu federal însărcinat să informeze constant şi în amănunt guvernul, referitor la evoluţia financiară. Astfel, la cel mai mic semn de slăbiciune din partea Bursei de pe Wall Street, imediat guvernul american venea în ajutorul Stock-Exchange-lui. în ceea ce priveşte economia naţională, Roosevelt a aplicat principiul transfuziei de sânge. Din clipa aplicării acestui principiu, interesele particulare au fost subordanate interesului naţional general.

în paralel, Roosevelt a declanşat lupta împotriva şomejului prin demararea de mari lucrări de interes naţional cum ar fi, de exemplu, sistemul rurier sau digurile. De asemenea, a instituit aplicarea unui credit agricol mai extins pentru fermierii aflaţi în faliment.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 7 aprilie, la miezul nopţii, un camion împodobit cu ghirlande, livra Casei Albe două lăzi cu bere, având următoarea inscripţie pe ele: „Pentru dumneavoastră, domnule preşedinte Roosevelt, această bere, prima îmbuteliată după ani şi ani de zile, pe care naţiunea v-o oferă.”

Suprimând prohibiţia, spre marea bucurie generală a întregii naţiuni, Roosevelt i-a băgat în şomaj pe traficanţii de alcool, reuşind în schimb, doar în oraşul New York, să dea de lucru la două sute de mii de oameni.

Cu toate măsurile luate, New Deal nu a fost bagheta magică prin care, peste noapte, s-au rezolvat toate probleme economice şi financiare ale Statelor Unite. Şomajul a fost lichidat încetul cu încetul, iar încrederea tuturor acelor „Babbitt” nu va mai fi niciodată cea care a fost înainte de joi neagră de pe Wall Street. Teribila amintire a „marii depresii” mai bântuie şi acum prin gândul americanilor.

