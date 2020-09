Delir şi nebunie în perioada interbelică (XXXIX) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator_

Şapte ani în anticamera morţii

Afacerea Sacco – Vanzetti

de François Brigneau

Doi ucigaşi italieni au ţâşnit dintr-un Buick negru…

Edmundo La Vanzie cască din cauza plictiselii de care nu poate scăpa, indiferent ce ar face.. Fără să se mai întoarcă, paznicul barierei întinde mâna şi cu degetele apucă sticla de bere pe care o pitise bine în cabina postului trecerii de nivel peste calea ferată. Regulamentul nu permitea consumul de alcool, nici chiar de bere, în timpul serviciului. Edmundo La Vanzie zâmbeşte ironic din colţul gurii. Regulamentul !… Cine a făcut războiul în Franţa, a văzut prea multe ca să mai ţină cont de regulamente.

Toată şmecheria e să nu fii prins, atât şi nimic mai mult ! Or, nu trece nimeni, la ora asta, pe drumul ce duce către South Baintree. De asemenea, nu se vede nici ţipenie de om mergând pe calea ferată ce face legătura între New York şi New Haven, iar trenul de „paisprezece patruzeci şi opt de minute” are întârziere.

Au trecut deja cinci minute de când a lăsat barierele ce încadrează calea ferată. La orizont, încă nu se vede expresul.

Deodată, La Vanzie tresară: într-un scrâşnet de trezeşte şi morţii, un automobil apare la curbă. Fără să ţină cont de bariera lăsată, şoferul se îndreaptă spre ea fără să reducă viteza.

” – Hei ! aveţi de gând să vă puneţi capăt zilelor !” strigă La Vanzie.

Le face semn cu mâna. Şoferul încetineşte, frânează. Maşina este un Buick negru cu spiţe la roţi. Cei cinci bărbaţi din interiorul ei se uită la La Venzie cu priviri dure şi reci.

” – Ridică bariera, îi spune şoferul.

Dar, spune La Venzie, … e timpul să apară expresul de paisprezece şi patruzeci şi opt…

Ridică bariera !”

La Vanzie simte cum i se prelige transpiraţie pe şira spinării: unul dintre bărbaţi îndreaptă spre el un revolver. La Venzie priveşte arme şi mâna cu pielea bronzată… Privirea alunecă în sus până la gulerul de catifea al vestei închise la culoare, până la bărbie, până la buzele subţiri ce exprimă cruzimea. Vede cum se întredeschide gura. Vede privirea individului ce devine şi mai întunecată, mai plină de furie şi de cruzime.

” – Ridic-o…”

La Vanzie este cuprind de spaimă. Nu are de ales. Învârte roata barierei. Cu o ultimă brumă de demnitate, încearcă să le atragă atenţia:

” – Treaba voastră dacă o să fiţi făcuţi praf şi pulbere… „

Buickul demarează. La Vanzie în cabina postului, pune mâna pe sticla de bere şi o dă pe gât, pe nerăsuflate, bombănind:

” – Javre de italieni ! Nu mai scapă lumea de nenorociţii ăştia de gangsteri italieni !”

Cu patru minute întârziere, expresul de New York – New Haven trece în viteză printre barierele ridicate, în timp ce Buickul dispare pe şosea, într-un nor de praf…

” – La revedere, domnule Parmenter, ne mai vedem la sfârşitul lunii.”

Domnul Parmenter dă aprobator din cap: nu-şi poate scoate pălăria, pentru a saluta, deoarece are în mâini două casete din metal.

” – Da, la sfârşitul lunii” spune domnul Parmenter.

Este un adevărat ritual. De fiecare dată, în ziua de 15 şi de 30 a lunii, aproape de ora trei după-amiaza, domnul Parmenter iese din birourile Companiei Slat-ter şi Morrill. Adjunctul său, Berardelli, paznicul său, îl urmează. Cei doi bărbaţi merg grăbiţi pe Strada Mare din South-Baintree. Casetele pe care le cară conţin banii de salarii pentru muncitorii angajaţi de societate în fabrica de încălţăminte ce-i aparţine, aflată la mică distanţă de clădirea cu birouri. De fiecare data când ajunge la destinaţie, domnul Parmenter rasufla uşurat.

în data de 15 aprilie 1920, suma totala necesara pentru plata salariilor era de 15.776 de dolari şi 15 cenţi (echivalentul a aproape şase milioane de franci în 1956). Domnul Parmenter şi-a petrecut toata dimineaţa punând banii în plicurile destinate muncitorilor. Cei doi barbaţi au un moment de ezitare, pe bordura trotuarului din lemn, înainte de a traversa strada. Maşinile se deplaseaza încet. în pragul uşii, batrânul Marusian, frizerul, se uita cum trec oamenii şi automobilele, privind indiferent cu ochii sai blânzi de miop. Cocoţaţi pe schele, nişte zidari lucreaza la o casa cu un etaj. Ceva mai încolo, zugravii se ocupa de vila primarului.

” – Oraşul nostru devine din ce în ce mai frumos, spune domnul Parmenter.

” – Aşa-i, şefule.