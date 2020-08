Delir şi nebunie în perioada interbelică (XXVII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator_

Dar până să vină momentul în care va fi trimis la dracu’ cu binecuvântarea lui von Kahr, generalul Ludendorff ţese intrigi peste intrigi.

De când a vorbit, la Nuremberg, de Sedantag, pe 2 septembrie, în faţa a şaptezeci de mii de manifestanţi plini de entuziasm, bătrânul tactician este din ce în ce mai puţin interesat să lucreze la eseul său despre încercuirea legiunilor lui Varron de către Hannibal ! La Ludwighohe, în apropriere de lacul Sternberg, unde s-a retras în urmă cu trei ani într-o izolare plină de orgoliu, după eşecul putsch-ului lui Kapp, la Berlin, vecinii nu-l mai văd deloc preocupat de cultivarea trandafirilor.

Totuşi, acest senior al războiului, arogant şi ţâfnos, se jurase că nu se va mai amesteca în problemele interne ale acestei Germanii atât de nerecunoscătoare faţă de tot ce a făcut el pentru ea, o Germanie ce a preferat să accepte destul de repede ruşinea înfrângerii şi jugul social-democraţiei !

Dar, ovaţiile delirante de la Nuremberg l-au readus la viaţă, i-au dat speranţe că totul nu este încă pierdut, că mai există o rază de speranţă ! Şaptezeci de mii de oameni… Echivalentul a cinci divizii de infanterie… Veterani cu atitudine marţială!… Desigur, trebuie luat totul în calcul împreună cu acest Hitler… Se pare că nu poate fi eliminat din joc… Referitor la fostul caporal, Ludendorff a vorbit cu ginerelui său, locotenentul Pernet, un fost ofiţer de cavalerie ce are numeroare relaţii de prietenie în cercurile militare din Munchen.

„N-a trecut multă vreme de când acest Hitler a venit într-o maşină hodorogină decapotabilă. Aşa cum m-am obişnuit să-l văd, omul s-a prezentat în faţa mea îmbrăcat fără pic de gust, purtând un fel de cagulă uzată, tricotată, ce-i proteja capul, urechile şi gâtul. Da, este cam vulgar în comportament şi enervant când îl auzi că spune mereu «Da, Excelenţă… Nu, Excelenţă… Foarte bine, Excelenţă !» Dar mi-a lăsat impresia unui tip hotărât. Cred că a fost, pe front, un soldat curajos; dovadă Crucea de fier clasa întâi pe care o poartă. lmportant este ca lumea să-l urmeze şi cred că este în stare de asta. în plus, nu este unul din bavarezii ăia ce visează să refacă micul lor regat de operetă c-o armată doar pentru nevoile lor la care se adaugă un cler atotputernic ce le serveşte interesele. Donnerwetter !Avem alte lucruri mai importante de făcut, decât să readucem la putere pe alde Ruprecht ! în comparaţie cu totă adunătura asta de nobili de ţară ce nu pricep că lumea s-a schimbat, Hitler înţelege mai bine care este misiunea sfântă a Germaniei Mari ! Desigur, nu se dă în vânt după Hohenzollerni, este de înţeles, doar este austriac, dar n-are importanţă ! Hitler va face ce-i spun eu să facă. Pe mine mă interesează ca Hitler să reuşească să-i strângă la un loc pe toţi aceşti oameni, să reuşească să-i ducă cu preşul pe adepţii lui Ruprecht şi astfel, după ce le-nchidem gura vom forma un guvern al Reichului la Munchen. După aia, aveţi încredere în mine: vom deschide calea ce duce la Berlin pentru a pune mâna pe putere !”

Veghea înarmată de la Burgerbrău

Deocamdată, Hitler, îmbrăcat în veşnicul său trenchcoat cumpărat de ocazie, cu pălăria din fetru lăsată pe ochi, traversează cu pasul apăsat sălile afumate ale lui Burgerbrău Keller, o celebră braserie de la periferia Munchenului pentru a ajunge în salonul rezervat unde, în fiecare seară se întâlneşte cu principalii săi locotenenţi. Brusc, deschide uşa. lmediat, toţi bărbaţii, aşezaţi în faţa halbelor, se ridică dintr-un reflex căpătat doar în armată, ridică braţul şi spun cu voce răsunătoare:

” – Heil Hitler ! – Salut, camarazi !”

Un băiat frumos cu părul negru şi ochii căprui se repede spre Furer, ajutându-l să-şi scoată impermeabilul. Fiul unui german stabilit în Egipt, Rudolf Hess are ceva din farmecul oriental.

în sala rezervată sunt cam o duzină e bărbaţi, toţi având funcţii în tânărul partid naţional-socialist. Fiecare vine de la o şedinţă cu aderenţii partidului, din cartierul sau periferia oraşului.

Deocamdată, Adolf Hitler nu este încă şeful infailibil şi impenetrabil ce va ajunge mai târziu. Deşi i se recunoaşte autoritatea, el încă mai este

pentru ei camaradul. Hitler ia loc, îi priveşte pe toţi, zâmbeşte când vede un flăcău robust a cărui calviţie precoce scoate în evidenţă profilul său roman.

„- Aha ! ai venit şi tu, Gregor ! Cum mai merg lucrurile la Landshut?”

Gregor Strasser, farmacist în Landshut am lsar, fost ofiţer de artilerie, a fost unul dintre primii care s-a ocupat să găsească şi să strângă pe vechii luptători din Bavaria lnferioară, care a pitit cu pricepere depozitele de arme, care a înfiinţat o adevărată organizaţie militară. Provenit dintr-o familie foarte catolică – unul din fraţii săi este benedictin – Strasser este atât teoreticianul partidului, cât şi un foarte bun recrutor de noi membri.

” – Adolf, dacă-ţi mai aduci aminte, am putut să mobilizez trei mii de bărbaţi la Oberwiesenfeld, pe 1 mai. Acum, am ajuns la cinci mii pe care-i pot folosi nu doar pentru organizarea de defilări ! Oamenii mei sunt nerăbdători să înceapă marşul spre Berlin. Nu are rost să mai tergiversăm.