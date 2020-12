Delir şi nebunie în perioada interbelică (LXXIII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator

în ziua de 23 ianuarie 1947, zi în care, la New York, moare senatorul Volstead, autorul legii ce limita la 0,5% procentul de alcool în băuturile autorizate să fie scoase la vânzare, ceea ce a creat terenul ideal pentru bootleggeri să devină extraordinar de bogaţi, la Miami, Capone îl cheamă pe preotul bisericii Sfântul Patrick. Se confesează şi primeşte iertarea pentru toate păcatele sale. Două zile mai târziu, Capone îşi dădea sufletul. Pe masa din camera unde şi-a trăit ultimele zile se afla manuscrisul Memoriilor sale ce se terminau cu următoarele cuvinte: „Dorinţa mea este ca, de fiecare dată când se va mai vorbi despre mine, să se dea uitării faptul că am fost gangsterul Al Capone, cel a cărui faimă l-a transformat, într-o zi, regele neîncoronat al oraşului Chicago.”

După decesul lui Capone, domnului William Thildrick, antreprenor de pompe funebre, nu i-a mai rămas alt ceva decât să realizeze capodopera vieţii sale. Capone a fost bărbierit, machiat, îmbrăcat cu un costum negru şi o cămaşe albă, i s-a pus o cravată gri, a fost lungit într-un sicriu din bronz încrustat cu aur. Scriul a fost pus în holul vilei în care a locuit. Din toate colţurile Americii, chiar şi de la Alcatraz, au fost trimise buchete şi coroane de flori. Unele dintre coroane aveau doi metri înălţime cu eşarfe pe care era scris: „în memoria lui Al, cel mai presus decât noi”. îngenunchiat pe dalele din marmură, negrul Sammy, valetul lui Al, s-a rugat douăzeci şi patru de ore pentru sufletul lui Capone. Au venit la înmormântare, cu avionul, toţi foştii membri ai Sindicatului: Campagna, poreclit Micuţul din New York, acum proprietarul unei ferme de cinci sute de hectare în Fowler, Indiana; Ricca, unul dintre oamenii cei mai bogaţi din Statele Unite, ce trăia într-o somptuoasă rezidenţă din Long Beach (Indiana), la care se adăuga casa sa din River Forest şi ferma de şase sute de hectare; Bernstein, unul dintre cei mai mari avocaţi din Chicago; William Johnson, preşedintele lui Naţional Jockey Club şi mulţi alţii care nu au uitat că totuşi Al Capone a fost cel care le-a permis şi ajutat să devină foarte bogaţi.

După slujba religioasă de înmormântare, oficiată de reverendul William Barry, o sută de cadillacuri, având la geamuri crepdeşin negru, au mers în urma dricului. în prima maşină se afla Theresa Capone, mama lui Scarface, Mafalda, sora sa, Mattes, Ralph şi John, cei trei faţi. încet, într-o atmosferă funebră, în timp ce clopotul suna regulat, convoiul se pune în mişcare spre cavoul cu numărul 2.432 din cimitirul din Chiucago. La joasă altitudine, dintr-un avion închiriat de presă, este fotografiat convoiul funebru. în timpul emisiunii radio unde sunt redate toate detaliile referitoare la înmormântare, nişte oameni de ştiinţă cer să li se acorde dreptul de a examina creerul lui Al Capone. începe să plouă. Mii de persoane aşteaptă în faţa gropii în care va fi depus Al Capone, care, după ce va fi astupată, va fi acoperită cu trandafiri roşii în valoare de cinci mii de dolari. Cu capul descoperit, Gusik, Accardo, Riccsa, ultimii mari şefi ai Sindicatului, privesc cum sicriul de bronz este depus în groapă. în linişte mormântală nu se aud decât hohotele de plâns ale unei singure persoane: este mama lui Scarface.

După ce totul se termină, pe străzile oraşului Chicago, vânzătorii de ziare încep să strige: „Cumpăraţi «Tribuna», singurul ziar ce vă oferă amănunte cu înmormântarea lui Al Capone”. După ce redă în cele mai mici amănunte ceremonia de înmormântare, autorul articolului încheie cu următoarea frază: „Odată cu Al Capone, acest geniu al crimei ce a făcut să curgă sângele urmaşilor întemeietorilor oraşului, deci odată cu dispariţia lui Al Capone, moare puţin şi o parte din tinereţea Americii.”

Delirul Rudolph Valentino

de Anne Manson

întreaga viaţă a oraşului New York espe paralizată: …a murit „Şeicul”

Este ora unsprezece şi jumătate ziua; de cinci ore, în acea dimineaţă de 23 august 1926, circulaţia este blocată între Broadway şi Strada 52. Cinci mii de persoane stau pe loc, sub un soare arzător: o mulţime în care găsim mondene deja versate, tinere adolescente visătoare şi naive, gospodine cu copiii în braţe, oameni din toate categoriile sociale, pe scurt o întreagă mulţime aflată în delir, scăpată de sub control, căreia nu-i mai poate face faţă forţele de ordine chemate în graba mare.

„-Dar ce s-a întâmplat? întreabă un şofer, furios că nu poate trece mai departe.