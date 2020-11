Delir şi nebunie în perioada interbelică (LXVIII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator_

La ora zece şi douăzeci de minute, un Cadillac negru, asemănător cu maşinile folosite de poliţie, se opreşte în faţa imobilului, blocând intrarea. Cinci bărbaţi coboară: trei poliţişti în uniformă şi doi civili. Cu revolverele în mână, alergând, cei trei poliţişti intră în

garaj.

” – Sus mâinile…”

Gangsterii execută ordinul. La ce bun să se opună? Cu poliţia din Chicago, până la urmă te poţi înţelege şi totul se termină cu bine, toată lumea fiind mulţumită.

” – înşiraţi-vă cu faţa la perete.”

Cei şapte se supun, întorcându-se cu faţa la peretele din partea din fund a garajului. Doctorul Schwimmer are în gură o scobitoare. Nimeni nu-i vede pe cei doi civili ce intră, fără să facă zgomot, în garaj. Unul dintre ei are o mitralieră Thompson cu o bandă de o sută de cartuşe de 45. Imediat deschide focul. Cei şapte gangsteri se prăbuşesc, tăiaţi în două de rafală. Al doilea civil se apropie, având o puşcă „tăiată” cu ţeavă dublă şi trage în spatele fiecărei victime o încărcătură dublă, fără să rateze ţinta.

Zgomotul împuşcăturilor au speriat cartierul. Unii oameni au ieşit la fereastră pentru a vedea ce se întâmplă, alţii au ieşit pe trotuarul de peate drum de garaj. Cu braţele ridicate, ies din garaj cei doi civili în impermeabile, urmaţi de cei trei poliţişti ce ţin revolverele în spatele lor. Mulţimea începe să-i aplaude pe poliţişti. Nu prea des vezi poliţia arestând aşa de repede gangsteri. Ceo cinci bărbaţi intră în Cadillacul ce demarează imediat, în viteză.

Nouăzeci de minute mai târziu, un şofer de camion, cu faţa palidă, speriat la culme, cu ochii ieşiţi din orbite, iese din garaj. Agită braţele.

Urlă:

” – Garajul este plin de cadavre. Nu mai este niciun om în viaţă.”

Poliţia, cea adevărată, soseşte. Poliţişti sunt îngroziţi de măcelul ce a avut loc. Doar Frank mai respiră cât de cât, dar nu pare să aibă şanse mari de supravieţuire. Are paisprezece răni, unele dintre ele, mari cât pumnul. Un sergent îl cunoaşte pe Frank, se apleacă deasupra lui.

” – Cine a tras în voi, Frank? – Nimeni, murmură Frank Gusemberg.

Din ce organizaţie fac parte cei ce au tras în voi?

Nu ştiu. Era aşa de întuneric când s-a întâmplat totul, sergent… „

A doua zi, George Bug Moran se prezintă la poliţie, declarându-i şerifului Russel ce conduce ancheta:

” – Mark, Newberry şi cu mine am sosit târziu la garaj. Am văzut un Cadillac al poliţiei oprit în faţa intrării. Imediat am făcut cale întoarsă.

A doua zi, George Bug Moran se prezintă la poliţie, declarându-i şerifului Russel ce conduce ancheta: ” – Mark, Newberry şi cu mine am sosit târziu la garaj. Am văzut un Cadillac al poliţiei oprit în faţa intrării. Imediat am făcut cale întoarsă. Cine a fost în stare să comită un asemenea masacru?

Al Capone, spune Moran. îmi vrea pielea.

Atunci, de ce nu a aşteptat ca să sosiţi şi voi?

Al Weinshank seamănă mult cu mine ca aspect. Cred că ne-a confundat.”

Doamn Michael Doody, o bătrână de modă veche, ce

închiriează camere în clădirea cu bumărul 2119 de pe strada North Clark, depune mărturie. De opt zile a avut doi chiriaşi noi, ce au dispărut fără urmă, în dimineaţa comiterii crimei.

I se arată fotografii. Uitându-se la ele, îi recunoaşte pe Harry şi Phil Keywel, doi asasini profesionişti ce aparţin asociaţiei Purple, asociaţie criminală ce operează, în general, în Detroit şi New Orleans. Anchetatorii se orientează spre aceste două oraşe. în Saint Louis se descoperă existenţa unui oarecare Joseph Lolordo, al cărui frate Pasqualino, prieten cu Capone, a fost ucis de oamenii lui Moran.

Lolordo a fugit. Nu se ştie unde stă pitit, dar au fost descoperiţi prietenii lui: Burns şi Ray.

” – Unde eraţi în data de 14 februarie?