Delir şi nebunie în perioada interbelică (LX) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

nu avem prea mule distilerii, iar cele pe care le avem nu produc cât ar trebui. De ce? Pentru că suntem torpilaţi de zeci de fabricanţi de alcool ce produc fără ştirea noastră, plasând fără să-i doară capul limonada lor cu îndulcitor de acid, o ambalează în doi timpi şi trei mişcări, fără să-i întrebe nimeni de sănătate, reuşind până la urmă să ne dea peste cap piaţa. A venit vremea ca toate acestea să înceteze.

-Te ascult cu atenţie, spune Torrio.

-Te ascult cu atenţie, spune Torrio. Tu te vei ocupa de realţiile cu clientela şi reglementarea acestora. Eu am să mă ocup de organizarea vânzării şi de fabricarea alcoolului. Pentru început, voi scoate din circulaţie cincizeci de indivizi de pe întreg teritoriul Statului, voi pune în funcţiune un al doilea alambic, acolo unde nu avem decât unul singur şi voi dubla randamentul celui dintâi. în ceea ce priveşte plasarea băuturii, asta va fi treaba mea. Proprietarii de cârciumi şi hoteluri n-au decât să aleagă între noi şi alţii sau mai pe şleau vorbind, nu vor avea de ales decât între marfa noastră care e aşa cum e şi o mână de grenade ce vor exploda în restaurantele lor.

Dar…

Muncitori ce se duc la lucru încep să se strângă curioşi la locul accidentului. Un vatman opreşte tramwaiul. Coboară să vadă mai bine ce s-a-ntâmplat. Este înalt, poartă o haină de piele, are părul roşcat.

îi arată vatmanului o plăcuţă pe care este gravat „Special Deputy Sherif”, comitatul Cook.

” – Ai priceput? Hopa sus în tănculeţul tău cu băncuţe şi valea dacă nu vrei să bag câteva boabe în tine”.

Se aude o sirenă ce miorlăie strident. Apoi, o alta. Mulţimea a devenit compactă. Tramwaiul a blocat Fordul, nemaidându-i posibilitatea s-o întindă de la locul faptei. Al Capone priveşte roată mulţimea. Agită uşor revolverul. Apoi, încet, bagă revolverul în tocul său. Din micul buzunar al vestei, scoate o ţigară, muşcă de unul din capetele ei şi începe să zâmbească.

Suntem în ziua de 12 august 1922. Este ora cinci şi douăzeci de minute dimineaţa. La ora zece,

dimineaţa, Agenţia de Şiria Oraşului Chicago publică următoarea ştire: „Arestat la primele ore ale dimineţi, domnul Alfred Caponi, anticar, va fi dus astăzi în faţa instanţei. In stare de ebrietate, a intrat din plin în taxiul condus de domnul Fred Krauss. Apoi, a ameninţat cu un revolver pe şoferul taxiului şi pe un vatman. Caponi se face vinovat de a fi condus în stare de ebrietate, deplasare cu mare viteză şi port de arme interzise.”

Or, Agenţia de Şiri se înşeală. Penumele lui Caponi nu este Alfred. Nu este anticar. Nu va apărea în faţa completului de judecată. Intâmplarea prin care a trecut, nici nu va fi luată în discuţie, dar-mite în cercetare. La doi ani după moartea lui Big Jim Colosimo, Al Capone a avut destul timp pentru a pune la punct „metoda” sa.

Metoda pe care avea de gând s-o aplice, Capone i-a explicat-o lui Johnny Torrio din prima seară când au hotărât să devină asociaţi. I-a spus:

” – Dintr-un dolar câştigat de noi, şaptezeci şi cinci de cenţi îi distribuim.”

După care a adăugat:

” – In felul acesta vom putea corupe un număr cât mai mare posibil de persoane publice. După ce-i obişnuim să primească bani, îi facem să cânte cum vrem noi.”

In vara anului 1922, Sindicatul face mai mult de un milion pe lună. Deci, într-un fel sau altul, şapte sute cincizeci de mii de dolari sunt împărţiţi la toţi care au cât de cât o putere de decizie în Chicago. In primul rând, banii ajung la tartorul şef al oraşului, apoi la funcţionarii din justiţie şi la cei din poliţie.

Dar, înainte de a face acest pas decisiv, al ungerii funcţionarilor, timp de o săptămână Al Capone, poreclit Scarface, s-a încăpăţânat să înţeleagă cum funcţionează mecanismul sistemului juridic american. Să citească cărţi de specialitate, era peste puterile lui, dar, noţi întregi, având o vizieră verde deasupra ochilor, asemenea unui contabil, le cerea avocaţilor, profesorilor şi oamenilor legii să-i explice sistemul pentru a înţelege care erau punctele sale slabe. Celebrul Louis-Philipp Piquett, consilierul juridic al celor certaţi cu legea, el care este ros de toate viciile de pe lume, pe care le maschează cu abilitate în spatele unei agreabile feţe de om cinstit aureolat de părul alb, el, LouisPhilipp Piquett, a venit personal acasă la Capone pentru a-i da lecţii de drept.

” – Să discutăm despre judecătorii de pace. Cum sunt numiţi? întreabă Capone.