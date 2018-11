Declaraţiile meciului CSM Târgovişte – Galatasaray Istanbul

Share This





















Luka Valerijan – antrenor CSM Târgovişte

Am jucat cu inima. Experienţa echipei Galatasaray şi-a spus cuvântul. Sper să repetăm ambiţia şi dăruirea din acest meci în disputele viitoare. Se putea şi mai bine. Meritam şi noi măcar un set. Mergem înainte.

Diana Calotă – jucătoare CSM Târgovişte

Vreau să felicit echipa din Turcia. Galatasaray vine dintr-un campionat puternic. Am vrut să jucăm de la egal la egal. Au fost mai bune decât noi.

Ataman Guneyligil – antrenor Galatasaray

De când s-a făcut tragerea la sorţi ne-am concentrat pe CSM Târgovişte. Am analizat foarte bine jocul Târgoviştei. Le-am spus jucătoarelor că trebuie să jucăm bine pentru a câştiga la Târgovişte. Am dovedit acest lucru câştigând primul set, apoi pe al doilea şi după pe al treilea şi meciul.